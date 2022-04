Emmanuel Macron face au défi du rassemblement avant les législatives

Temps de lecture: 2 min

Le président Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche 24 avril, avec 58,54% des suffrages. Son adversaire du second tour, Marine Le Pen, ainsi que les autres forces politiques, se préparent déjà à la prochaine bataille électorale: les législatives qui auront lieu en juin.

Les deux grands partis traditionnels français, le Parti socialiste et Les Républicains, doivent quant à eux se relever de leurs scores historiquement faibles. Alors que les tractations se préparent en coulisse, certains, comme le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, veulent imposer au président une cohabitation.

Quid de la progression du vote d'extrême droite? Que dit de la conjoncture actuelle l'abstention record qui a atteint les 28,01%? Comment Emmanuel Macron compte-t-il mener son deuxième mandat face à un électorat aussi divisé? Que penser des hypothèses et des spéculations concernant le prochain gouvernement et la nomination d'un nouveau Premier ministre? Un accord est-il possible entre La France insoumise et le Parti socialiste?

Clovis Casali et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Carole Barjon, éditorialiste politique à L'Obs, David Revault d'Allonnes, rédacteur en chef politique au JDD, et Bruno Cautrès, politologue, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.