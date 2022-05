Au Royaume-Uni, une pluie de polémiques s'abat sur Westminster

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Politico

Du temps de parole à l'utilisation d'appareils électroniques en passant par les codes vestimentaires, les us et coutumes sont légion au sein de la Chambre des communes. Mais depuis quelques semaines, ces règles de bonne conduite sonnent particulièrement faux. La presse a divulgué plusieurs scandales au sein du Parlement britannique qui résonnent comme un coup de tonnerre chez nos voisins d'outre-Manche, rapporte Politico.

Le 14 avril dernier, un député conservateur a démissionné après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur. Quelques jours plus tard, une enquête a été ouverte au sujet d'un autre député conservateur, accusé d'avoir regardé de la pornographie sur son téléphone portable en pleine Chambre des communes. Dans le même temps, du côté du Parti travailliste, le député Liam Byrne a été suspendu pendant deux jours pour avoir intimidé à plusieurs reprises un membre de son équipe.

Un autre scandale a éclaté en début de semaine dernière après la diffusion d'un article misogyne du tabloïd The Mail on Sunday «accusant la cheffe adjointe du parti de l'opposition de tenter de “distraire” le Premier ministre lors des débats en croisant et décroisant ses jambes», relate AP News. Cette affaire a provoqué l'indignation de nombreuses élues, qui ont par ailleurs lancé un appel urgent contre la misogynie omniprésente dans le paysage politique britannique.

Comme le souligne Politico, malgré l'introduction en 2018, après le mouvement #MeToo, de l'Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) qui avait «entraîné la sanction de plusieurs députés pour comportement inacceptable», les attitudes misogynes persistent.

Un «problème culturel»

Politico rapporte le témoignage d'une collaboratrice parlementaire qui explique avoir été agressée par un haut responsable toujours en poste, mais qui n'a pas encore décidé si elle va le signaler, pour des raisons malheureusement bien trop communes.

«C'est effrayant, confie-t-elle au journal. Je crains que si [cette affaire] n'est pas prise au sérieux, je devienne une nuisance et que les futurs employeurs aient toujours une bonne opinion de lui, mais que je sois considérée comme une fauteuse de troubles.»

Toujours selon les propos de députées recueillis par le journal, il semblerait que la plupart des femmes travaillant à Westminster «préfèrent s'appuyer sur un “réseau de chuchotements” –se prévenant mutuellement des personnes à éviter– plutôt que de passer par les tracas d'une plainte officielle, qui risque de ne mener nulle part».

Ces témoignages sont nombreux, et s'ils semblent plus visibles aujourd'hui, Politico avance que c'est parce que de plus en plus de femmes prennent la parole. Mais ce genre de comportement ne date pas d'hier, comme le relève une députée: «La misogynie, le sexisme et le harcèlement sexuel sont tellement ancrés dans la culture [du Parlement britannique] qu'il est difficile de voir comment cela pourrait changer.»