Vous vous sentez une âme de créateur d’entreprise? Shine est prêt à vous épauler

Entre l’envie de créer sa société et le grand saut dans l’entreprenariat, nombre de craintes viennent parfois freiner les enthousiasmes des apprentis entrepreneurs. Notamment la peur de ne pas savoir gérer toutes les obligations et démarches administratives qui incombent au créateur d’une TPE ou d’une PME.

Pourtant, les Français n’ont jamais autant entrepris que ces dernières années. Près d’un million d’entreprises (995 900 très exactement) ont vu le jour en 2021, selon l’Insee. Soit 20% de plus qu’en 2020, année déjà record malgré le recul lié au premier confinement. C’est la preuve d’un dynamisme économique et d’une envie d’entreprendre qui ne faiblissent pas, en dépit de la crise sanitaire.

«Un compte bancaire qui en fait plus»

D’où le souhait de Nicolas Reboud et Raphaël Simon, les fondateurs de Shine, de soutenir les entrepreneurs et de leur faciliter la création d’entreprise ainsi que les démarches au quotidien.

En plus de vous accompagner dans les premiers pas de votre entreprise, la fintech vous propose aussi une gamme de services d’aide à la gestion de votre TPE ou PME. Car Shine c’est avant tout «un compte bancaire qui en fait plus» grâce à un outil en ligne complet, simple et sécurisé.

Disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur, sa plateforme intuitive offre des fonctionnalités pointues et adaptées comme les virements groupés, les notifications des dépenses professionnelles en temps réel, le paramétrage de ses cartes professionnelles, etc.

Alléger sa charge mentale

Pour aider les futurs entrepreneurs à vaincre leurs réticences et à lancer leur activité, Shine, créée en 2018 et rachetée en 2020 par la Société Générale, leur propose une solution « tout en un ». Elle se compose d’un compte courant professionnel 100% en ligne d’une part, et d’un accompagnement administratif d’autre part.

C’est donc aussi un allègement de la charge mentale associée à la gestion du quotidien que ce service complet entend vous offrir. Une aide précieuse à l’heure où le risque d’épuisement professionnel chez les chefs d’entreprise atteint des records.

Selon une enquête nationale, réalisée en janvier et février 2021 par l’Observatoire Amarok, auprès d’un millier d’entrepreneurs, le pourcentage des dirigeants de PME menacés de burn out atteignait 10,41%, contre 1,75% avant la crise sanitaire. L’espace mental et le temps que vous libérez, grâce au soutien administratif de Shine, peuvent être pleinement consacrés au cœur d’activité de votre entreprise ainsi qu’à son développement.

Se faire accompagner pour créer

La création d’une société est un parcours jalonné d’étapes à ne pas oublier, à comprendre, et enfin, à franchir. Parmi elles, le dépôt de capital, une démarche indispensable lorsque l’on crée une entreprise de type EURL, SARL, SASU ou SAS. Le compte professionnel Shine, accessible depuis un smartphone, une tablette ou sur le web, vous permet d’effectuer ce dépôt en toute sécurité.

La fintech s’occupe ensuite de toutes les démarches indispensables à la création d’une société, telles la rédaction des statuts, l’immatriculation, la publication de l’annonce légale et l’obtention du KBis.

Gérer le quotidien plus facilement

Une fois votre entreprise lancée, Shine vous propose aussi un ensemble de services administratifs, comptables et bancaires spécialement conçus pour vous.

Que vous soyez son fondateur ou son dirigeant, la solution Shine vous facilite la gestion des frais de votre société. Depuis le site ou l’application mobile, vous pouvez gérer vos cartes professionnelles et leurs paramètres en quelques clics. Suivez vos dépenses en temps réel grâce à des notifications instantanées et programmez vos virements groupés depuis la plateforme.

Shine vous permet aussi de stocker les reçus et les justificatifs des différentes transactions et de programmer l’envoi d’un export comptable automatique par email à la fin du mois. Enfin, vous bénéficiez d’un service d’édition de factures et de notifications de rappel pour les échéances administratives.

Ces fonctionnalités s’adressent aussi aux indépendants. Les micro-entrepreneurs peuvent se sentir submergés face aux nombreuses démarches à effectuer seuls, en plus de leur activité principale. Shine les accompagne en leur proposant notamment un rappel des échéances administratives, un service de suivi et d’édition de factures, et une évaluation des charges en temps réel pour leur apporter de la visibilité.

Crédit photo: Shine