Détruire la Lune à coup d'explosifs, le projet secret d'un programme américain

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Des dizaines de documents secrets d'un programme financé par le gouvernement des États-Unis de 2007 à 2012 viennent tout juste d'être dévoilés. On y découvre plusieurs de ses projets fous, comme fabriquer des camouflages d'invisibilité ou creuser la Lune avec des explosifs thermonucléaires.

Rendu public en 2017, l'AATIP, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, était un programme secret du ministère de la Défense américain qui avait pour objectif d'enquêter sur les observations d'objets volants non identifiés. Pourtant, selon les quelques 1.600 pages de rapports récupérées par Vice.com et diffusées par de nombreux médias américains et britanniques, son spectre d'action était bien plus large. Les chercheurs qui y travaillaient avaient également pour mission d'étudier plusieurs technologies fantasques afin d'évaluer leur faisabilité. Et ça vaut le détour.

Parmi ces expérimentations quasi surréalistes, les employés du AATIP ont par exemple planché sur des dispositifs anti-gravité, des trous de ver traversables, des «portes des étoiles», l'énergie sombre, et bien d'autres technologies qui raviront les fans de science-fiction. Pour les moins aguerris au vocabulaire scientifique, le drôle de projet qui suit vous parlera sûrement bien davantage: celui de creuser de grands trous sur la Lune avec tout un barda d'explosifs.

La Lune hors de danger

Dans un rapport intitulé «Negative Mass Propulsion», les scientifiques du programme proposent en effet ce plan aussi audacieux qu'insensé. Pour récupérer des métaux «100.000 fois plus légers que l'acier mais tout aussi résistants» qui se trouvent au cœur de la Lune, ils ont imaginé creuser des tunnels directement dans les profondeurs de notre satellite en utilisant des explosifs thermonucléaires. Une réflexion destructrice qui en est fort heureusement restée au stade d'idée, précise Science Alert.

Il faut dire que la totalité du programme s'est semble-t-il heurtée à de nombreux problèmes. Si le projet de tout faire péter sur la Lune entrait en contradiction avec de nombreuses missions lunaires en cours, les autres recherches n'ont pas eu plus de succès. Prenez par exemple la fameuse cape (ou camouflage) d'invisibilité: les auteurs en ont conclu que ce type de dispositif était tout bonnement inconcevable. Désolé Harry.