Au zoo de Chicago, un gorille accro au smartphone privé d'écran

Statique, les yeux rivés sur un téléphone, à regarder les images défiler sans se soucier du monde extérieur. Non, on ne parle pas ici d'un jeune adolescent un peu trop addict à son smartphone, mais bien d'un gorille du zoo de Lincoln Park de Chicago, aux États-Unis. Surnommé «Amare», ce primate est accro aux écrans. Et c'est un vrai problème.

Rassurez-vous, Amare n'a pas de téléphone personnel. Le problème vient en fait des éléments extérieurs, les humains, qui chaque jour se succèdent devant son enclos. Face à l'imposant primate des plaines, les visiteurs ont la fâcheuse habitude de faire des selfies, voire de lui montrer des photos et des vidéos YouTube, portable collé à la paroi vitrée. Amare est captivé, et les visiteurs l'ont bien compris.

Oubli du réel

Devant son étrange fascination pour les téléphones, les touristes ne manquent pas de lui montrer toujours davantage le leur, en espérant une réaction de sa part. «C'est un cercle vicieux, plus [l'animal] s'y intéresse, plus les gens veulent le lui montrer», explique au Chicago Sun-Times Stephen Ross, directeur du Centre Lester E. Fisher pour l'étude et la conservation des singes du zoo. Problème: Amare est sans cesse distrait par ces écrans, au point qu'il en oublie de se sociabiliser avec ses congénères.

Récemment, alors qu'il était occupé à scruter encore une fois un smartphone, le gorille de près de 200 kilos a été attaqué par un autre primate. Un acte que les gardiens pensent être une tentative d'intimidation, une réaction visant à pousser Amare à davantage faire attention aux animaux qui l'entourent. Le singe se trouve en effet dans une période de développement préadulte, où il est censé apprendre à interagir avec les autres gorilles.

Face à cette situation alarmante, les responsables du zoo ont finalement décidé de priver Amare d'écran. Ils ont installé une corde de sécurité pour éloigner au maximum les visiteurs de la vitre de l'enclos.