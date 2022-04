La Floride rejette 54 manuels de maths après une polémique sur la théorie critique de la race

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alors que le département de l'Éducation de Floride (FLDOE) prépare le programme scolaire de la rentrée prochaine, cinquante-quatre manuels de mathématiques ont été rejetés par l'institution, qui a déclaré dans un communiqué de presse que certains de ces livres n'étaient pas conformes aux normes de contenu de l'État, «Benchmarks for Excellent Student Thinking», et que 21% d'entre eux comprenaient «des sujets interdits ou des stratégies non sollicitées, y compris la théorie critique de la race». Onze autres manuels ont été refusés pour les mêmes raisons.

La théorie critique de la race (souvent abrégée en CRT, pour «critical race theory», Slate en parlait ici), est un courant critique apparu dans les années 1980 aux États-Unis, qui consiste à examiner la façon dont le racisme opère dans les lois et la société américaines, pour comprendre comment en dépit de l'égalité des droits et de la fin de la ségrégation, des inégalités structurelles persistent encore, notamment entre Blancs et Noirs-Américains.

Le communiqué de la FLDOE ne mentionne pas le titre des manuels incriminés, ni ne fournit d'extraits pouvant justifier leur retrait du programme. Il s'inscrit toutefois dans la longue lignée de mesures conservatrices et réactionnaires prises par les représentants républicains de l'État visant à modifier l'enseignement dans les écoles, et qui ont fait de la théorie critique de la race un épouvantail idéologique.

Bataille politique en salle de classe

En juin 2021, le conseil de l'éducation de Floride avait déjà décidé d'interdire l'enseignement de la théorie critique de la race au sein des écoles publiques. Cela avait notamment écarté des programmes l'enseignement de la série du New York Times Le Projet 1619, récompensé par le prix Pulitzer, et qui revient sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et ses conséquences sur l'histoire du pays.

Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, a salué la décision du FLDOE et accusé certains éditeurs de manuels d'«endoctriner» les enfants. De son côté, le représentant démocrate Carlos G Smith a dénoncé la politique de DeSantis qui selon lui mène à «transformer nos salles de classe en champs de bataille politiques».