Le Saint Graal se trouve-t-il en Espagne?

Que vous en ayez entendu parler pour la première fois en cours d'histoire, ou bien en vous fendant la poire devant les Monty Python, cela importe peu: le Saint Graal est l'un des symboles du christianisme les plus célèbres. Il aurait été la coupe servant à recueillir le sang du Christ lors de la Cène –dernier repas du messie en compagnie des douze apôtres. Mais malgré son immense notoriété, personne ne sait si cette relique a véritablement existé. Surtout, si c'est le cas, de nombreux débats perdurent quant à son emplacement. «Mais en Espagne, la cathédrale de Valence pense posséder le véritable objet», rapporte la BBC.

«Je dis toujours que [les preuves] sont comme les branches d'un arbre», confie José Verdeguer, conservateur du patrimoine historique et artistique de la cathédrale, au média britannique. «Si vous n'avez qu'une seule branche, elle se casse facilement. Mais si vous en joignez cinquante, vous ne pouvez plus les casser. Ici, il y a beaucoup de preuves, et c'est donc plus compliqué de les ignorer.»

José Verdeguer fait référence aux éléments qui, selon lui, attesteraient de l'authenticité de la coupe exposée au sein de la cathédrale de Valence. Cet objet est composé de deux parties: d'une part, «une coupe en pierre d'agate brun rougeâtre», et de l'autre «un reliquaire en or sculpté dans lequel la coupe est sertie», détaille la BBC.

D'après des études archéologiques menées dans les années 1960, la coupe daterait du IIe ou du Ier siècle avant Jésus-Christ. Elle aurait été «fabriquée à la main dans un endroit situé entre l'ancienne Palestine et l'Égypte, le seul endroit où l'on trouve ce type d'agate», et qui est également un lieu abritant certains espaces considérés comme des terres saintes.

Le reliquaire en or donne aussi quelques indices en faveur de la théorie de José Verdeguer. Il daterait du XIe siècle après Jésus-Christ, «suggérant que les artisans de cette époque savaient que la coupe était une relique spéciale et voulaient donc la mettre en valeur», explique l'historienne de l'art Ana Mafé. La spécialiste a par ailleurs constaté que «le calice a la même taille et le même volume qu'une coupe de kiddouch juive traditionnelle –une coupe de bénédiction». C'est, selon elle, exactement le type d'objet que Jésus aurait utilisé lors de la Cène.

Le seul objet répondant à toutes les «exigences scientifiques»

Mais comment cette coupe a-t-elle pu arriver dans la ville de Valence, à près de 5.000 kilomètres de Jérusalem? Pour Verdeguer, l'histoire est simple. Selon certaines croyances, la Cène aurait eu lieu «dans la maison de Saint Marc, un disciple de Saint Pierre». Aussi, lorsqu'il eut à fuir Jérusalem en raison de l'invasion Romaine en 70 après Jésus-Christ, il aurait alors emporté la coupe avec lui, puis trouvé refuge à Rome. Par la suite, «la coupe fut transmise à divers papes et finalement à Saint Laurent, qui l'aurait lui-même envoyée en Espagne pour la protéger de nouvelles guerres».

La relique occupe aujourd'hui une place d'honneur dans la cathédrale et peut être appréciée de tous les visiteurs passionnés par le mystère du Graal. «S'il existe un calice qui [...] fut entre les mains de Jésus, sans aucun doute, la seule coupe qui remplit toutes les conditions lorsqu'elle est soumise à une analyse scientifique [...] est le Saint Calice de la cathédrale de Valence», assure Ana Mafé.