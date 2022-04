Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

Temps de lecture: 2 min

Le président sortant Emmanuel Macron (LREM) arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle française avec 28,4% des votes selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Info, suivi de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen (RN) avec 23,4% des voix.

Derrière, le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon (Union populaire) réalise son meilleur score au premier tour d'une élection présidentielle, avec 21,1% des suffrages.

Pas de vote caché pour Éric Zemmour (Reconquête). Après avoir talonné de près la candidate RN, l'éditorialiste d'extrême droite finit avec un score très loin de ses meilleurs sondages: 7,0%.

Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, réalise une contre-performance, pire score de la droite parlementaire sous la Ve République avec seulement 4,7%, suivie de l'écologiste Yannick Jadot qui totalise 4,5% des voix. Enfin, au terme d'une campagne en forme de chemin de croix, avec 1,8%, la socialiste Anne Hidalgo se classe derrière le communiste Fabien Roussel (2,4%), Jean Lassalle (3,2%) et Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), et réalise le score le plus bas du Parti socialiste à la présidentielle.

L'extrême gauche trotskyste arrive en queue de peloton: Philippe Poutou obtient 0,8% et Nathalie Arthaud 0,6%.