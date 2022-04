Pourquoi Boris Johnson a reçu un coq en céramique dans les rues de Kiev

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Le Premier ministre britannique n'est pas reparti les mains vides de sa visite surprise dans la capitale ukrainienne, le 9 avril. Alors qu'il se baladait dans les rues de Kiev au côté du président Volodymyr Zelensky, bien entouré par des militaires armés jusqu'aux dents, Boris Johnson a reçu un étrange cadeau de la part d'une citoyenne ukrainienne qu'il a croisée en chemin: une cruche en céramique en de forme coq. Un cadeau à la signification bien particulière.

Pour les Ukrainiens, cet objet est en fait le symbole de la résistance de tout leur peuple face aux envahisseurs russes. Tout est parti d'une photographie prise juste après des bombardements à Borodianka, à 60 km au nord-ouest de Kiev. Sur l'image, on voit un immeuble complètement détruit par les bombes. Toute la bâtisse s'est effondrée. Il ne reste plus rien, hormis un meuble de cuisine vissé au mur adjacent et un exemplaire de cette fameuse cruche en forme de coq, posée là, sur le mobilier accroché dans le vide. La cruche en céramique, en apparence fragile, a résisté contre vents et marées à l'explosion. Un symbole.

Remember the strong 🇺🇦kitchen cabinet that kept hanging in there on the wall of the building destroyed by 🇷🇺?



Ceramic rooster on top turned out to be a traditional souvenir of local artist



UK PM Johnson got this rooster as a gift, as a symbol of Ukraine's invincible spirit pic.twitter.com/RImOC43oPI — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 9, 2022

Sur les réseaux sociaux, l'image de cette cruche est désormais utilisée comme un mème illustrant l'esprit de résistance des Ukrainiens. Boris Johnson, mais aussi son homologue Volodymyr Zelensky, ont donc fini leur tour de Kiev, notamment des quartiers qui ont été bombardés par la Russie, avec deux de ces cruches en céramique comme présents.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Ce drôle de coq vient surtout ponctuer une visite particulière, qui n’avait pas été annoncée publiquement par les deux parties. C’est aussi la première fois depuis le début de la guerre qu’un responsable du G7 se rendait en Ukraine. À l'issue de ce déplacement, le Premier ministre britannique a par ailleurs annoncé une aide militaire comprenant 120 véhicules blindés et des nouveaux systèmes de missiles antinavires. De quoi donner au coq de nouvelles plumes.