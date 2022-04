Comme les candidats de télé-réalité, les chauves-souris deviennent copines super vite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Biology Letters, Université d'État de l'Ohio

Les humains –qu'ils soient candidats d'une émission de télé-réalité, militaires arrivant dans une nouvelle caserne ou étudiants dans un nouveau dortoir– sont connus pour tirer profit d'une cohabitation forcée en tissant des liens amicaux très vite qu'ils garderont ensuite très longtemps. Une étude menée sur des chauves-souris montre qu'il en est de même pour ces petits mammifères volants.

Publiée le 6 avril dans la revue Biology Letters, elle détaille comment il suffit d'à peine une semaine de cohabitation forcée pour que des chauves-souris vampires, qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avant l'expérience, maintiennent leurs relations amicales pendant plus de deux mois après avoir été relâchées dans une communauté de chauves-souris plus importante.

Comme chez d'autres mammifères sociaux, l'amitié des chauve-souris est définie par l'épouillage: dis-moi qui tu gratouilles, qui te rend la pareille et je te dirai quels sont tes BFF. En l'occurrence, l'équipe dirigée par Gerald Carter, professeur d'évolution, d'écologie et de biologie organique à l'Université de l'Ohio, a capturé sept chauves-souris femelles adultes dans trois nichoirs éloignés afin de constituer une colonie de vingt-et-une têtes.

Qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent-ils?

Pendant les six premières semaines, les chauves-souris se sont mélangées librement avec des copines de nichoir familières ou des étrangères. Ensuite, les chercheurs ont divisé les chauves-souris en sept groupes. Pour chaque groupe, ils ont sélectionné une chauve-souris dans chacun des trois sites et les ont forcées à vivre ensemble en trio pendant sept jours. Enfin, toutes les chauves-souris ont à nouveau vécu librement pendant neuf semaines.

Au cours des trois phases de l'étude, toutes les interactions de toilettage des chauves-souris (d'une durée minimale de cinq secondes) ont été observées et mesurées à l'aide de trois caméras infrarouge fonctionnant pendant six heures chaque jour.

Il en ressort que la cohabitation forcée joue sur l'épouillage: les chauves-souris qui avaient été forcées à se fréquenter s'occupaient davantage les unes des autres que celles qui n'avaient pas subi cette phase ou qui avaient eu le droit de le faire avec d'anciennes copines.

Mais si elle est passionnante, cette étude ne fait pas pour autant le tour de toutes les questions relatives à la formation des liens sociaux chez les animaux non humains, des liens que l'on sait, comme chez nous, essentiels pour la santé, le bien-être, la survie et le succès reproductif. Entre autres, le débat scientifique se poursuit sur l'importance relative des facteurs de causalité potentiels: les animaux sont-ils attirés par ceux qui présentent des caractéristiques similaires, ou les opposés s'attirent-ils? Le simple fait de vivre à proximité les uns des autres suffit-il pour devenir amis ou les liens se forment-ils à cause de l'entraide que les animaux ainsi forcés à cohabiter doivent mettre en œuvre?