Le détecteur de mensonges est une grosse arnaque scientifique

Temps de lecture: 5 min

Après des débuts fulgurants, la psychologie du témoignage est tombée dans une léthargie qui s'est accentuée dans les années 1930, même si les travaux sur le sujet n'ont jamais cessé d'être publiés. À cette époque, l'intérêt s'est déplacé vers d'autres questions adjacentes, liées aux services de renseignement, les recherches basées sur les enregistrements psychophysiologiques, l'approfondissement de la simulation et de la dissimulation des symptômes, et la question de la «détection du mensonge». C'est précisément sur ce dernier point qu'il convient de mentionner le nom d'un personnage singulier: William Moulton Marston.

Marston a étudié à la Harvard Law School, où il a obtenu son diplôme en 1915 et sa maîtrise en 1918. Il y assiste à des conférences sur la psychologie du témoignage données par le –controversé– psychologue germano-américain Hugo Münsterberg. Marqué par ses propos, il se lance dans un doctorat en psychologie, préparant une thèse sur la corrélation entre les niveaux de pression sanguine des sujets et leur manque de sincérité. Il jette ainsi les bases du futur polygraphe.

Une vieille idée

Dans les années 1890, l'université de Harvard avait acquis l'un des premiers appareils d'enregistrement de réactions physiologique. Münsterberg l'a utilisé pour établir des corrélations entre les mesures enregistrées et la véracité des témoignages des sujets au cours du processus. L'idée a été établie qu'il existait une trace physiologique directe et observable du mensonge.

Ainsi, dans ses textes apologétiques véhéments, Münsterberg a soutenu que la mesure physiologique de la sincérité du témoin devait être appliquée au domaine de la justice. Aujourd'hui, il est évident qu'il avait tort. Il n'existe pas de modèle unique de réponse physiologique associé au mensonge, tout comme il n'est pas certain qu'une perturbation physiologique puisse être liée de manière fiable au mensonge ou à toute autre émotion parallèle.

Lorsque Marston a fait de l'inspiration de Münsterberg le sujet de sa thèse de doctorat, il savait que de tels enregistrements ne fournissaient pas une «mesure directe» du mensonge, mais une réaction physiologique à l'éventuel malaise du sujet face à une tromperie consciente. Par conséquent, le problème fondamental était de discerner les changements physiologiques associés à la tromperie consciente de ceux liés à d'autres émotions.

Marston pensait qu'il serait possible de «mesurer» ces paramètres physiologiques spécifiques et de concevoir une technique d'interrogation qui les objectiverait. Mais en 1921, après avoir terminé sa thèse de doctorat, qui posait les bases théoriques du polygraphe, il n'avait atteint aucun de ses objectifs en termes de paramètres scientifiques vérifiables.

En outre, il était déjà un personnage impopulaire et controversé: il vivait avec deux femmes dans ce qu'il considérait comme son «utopie féministe», il montrait une certaine tendance à «exagérer» ses mérites personnels et il était plongé dans un procès pour escroquerie. En outre, les autorités étaient réticentes à accepter une ingérence extra-légale dans les tribunaux.

Cependant, en 1922, Marston a cherché à démontrer publiquement la validité de sa méthodologie en l'appliquant au cas de l'Afro-Américain James Alphonse Frye, qui était accusé de meurtre. Il était tellement convaincu de l'efficacité de l'enregistrement physiologique de la pression sanguine qu'il a utilisé un système médical conventionnel, un sphygmomanomètre et un stéthoscope, pendant qu'il interrogeait Frye.

Marston a affirmé que l'accusé était innocent, mais il n'a pas eu le droit de témoigner car il revenait au seul jury de «mesurer» la sincérité de l'accusé. Une décision confirmée par la Cour suprême en 1925 et qui, dans la pratique, a expulsé des tribunaux la preuve de l'enregistrement physiologique de la tromperie.

La police arrive

Cependant, le domaine des interrogatoires de police était en dehors du champ d'application de l'arrêt de la Cour suprême. C'est donc dans le domaine de la médecine légale, dont August Vollmer a été le pionnier aux États-Unis, que l'idée de développer un appareil «détecteur de mensonges» a été reprise. Cette nomenclature, d'ailleurs, est née dans les médias, ainsi que dans la publicité, puisque des versions domestiques de l'appareil seront finalement produites – Marston y a également participé.

En réalité, l'enregistrement polygraphique ne détecte pas les mensonges: en théorie, il enregistre les changements physiologiques associés à l'activité cognitive de l'insincérité. Le problème sous-jacent était que la personne testée, bien que sincère, pouvait éprouver des réactions physiologiques collatérales «suspectes» qui ne pouvaient être discriminées.

Leonarde Keeler, au milieu des années 1930, a mis au point un modèle portable d'appareil d'enregistrement polygraphique, l'a breveté et a fait un commerce lucratif –et malhonnête– en l'introduisant dans le monde de l'entreprise.

Les méthodes de Keeler ont été âprement combattues par John Larson, son ami et collaborateur de Berkeley, qui a perfectionné la première méthode de test polygraphique –la technique de pertinence/pertinence (ou RIT).

Étant donné que Larson était un co-créateur de l'appareil et qu'il cherchait à le rendre scientifiquement respectable, il a affirmé que les méthodes de Keeler, qui n'hésitait pas à recourir à la ruse pour le calibrer afin de garantir son efficacité, étaient non seulement scientifiquement inappropriées, mais aussi idéologiquement odieuses.

Marston craignait que ses contributions ne soient pas reconnues. Il a ensuite publié The Lie Detector Test, un livre destiné à vanter ses propres mérites, dans lequel il relatait toutes ses expériences dans la recherche et l'application du système de «détection du mensonge» depuis 1915, mais la paternité n'en a jamais été reconnue. Il a même essayé, sans succès, d'obtenir un emploi de «polygraphiste» au FBI.

Cependant, la machine finira par acquérir une renommée mondiale pour des raisons qui n'ont rien à voir, comme la création, en 1941, du célèbre personnage de bande dessinée Wonder Woman pour DC. Une super-héroïne qui, d'ailleurs, porte sur elle son propre polygraphe portable: le lasso d'Hestia.

Manque de fiabilité

La controverse s'est poursuivie quand il s'est agi de valider l'efficacité de ce type d'appareil, dont la pénétration dans la culture populaire a été énorme, mais dont la rigueur scientifique a toujours été mise en doute. Larson lui-même reconnaissait que sa technique avait de sérieuses limites et n'a jamais été d'accord avec l'énorme importance que d'autres ont fini par lui accorder, ni avec son utilisation aveugle et politiquement discutable, au point qu'en 1961, il a même regretté d'avoir participé à son développement.

Les plus ardents défenseurs du polygraphe revendiquent avec optimisme un taux de réussite de plus de 90%. D'autres chercheurs, plus objectifs, estimeraient sa fiabilité –en partant toujours de la thèse non démontrée que le mensonge a son propre registre physiologique– entre 64% et 85%.

Cependant, précisément en raison des marges d'erreur statistique que permet cette technique, de nombreux systèmes judiciaires la considèrent comme inadmissible. Et ce n'est pas étonnant: si l'on admet généreusement qu'il est correct dans 75% des cas, sur un échantillon de 1.000 personnes accusées d'un crime quelconque et soumises au polygraphe, et dont 750 étaient réellement coupables, un faux positif –ou un faux négatif– pourrait être trouvé pour environ 180 cas.

Ainsi, face au discrédit progressif des systèmes d'enregistrement psychophysiologique et à la facilité avec laquelle ils mettent en péril les droits fondamentaux, la recherche scientifique s'est progressivement orientée vers le domaine de la crédibilité du témoignage.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.