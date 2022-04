Le plus vieux pantalon du monde est un bijou d'ingénierie et de multiculturalisme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Ars Technica

Si vous faites partie de ces gens pour qui la fonctionnalité d'un vêtement prime sur son esthétique, les nouvelles découvertes concernant le plus vieux pantalon du monde risquent de vous plaire. Fabriqué en Chine il y a près de 3.000 ans, cet artefact a été trouvé au cours des années 1970 lors d'une série de fouilles archéologiques menées au sein du cimetière de Yanghai, situé dans la région du Xinjiang, en Chine.

Selon de premières expertises, ce pantalon vieux de trois millénaires aurait appartenu à un guerrier chinois enterré entre 1000 et 1200 avant Jésus-Christ, rapporte Ars Technica.

Une récente étude menée par l'archéologue Mayke Wagner de l'Institut archéologique allemand, et réalisée en collaboration avec des tisserands, vient apporter quelques détails quant aux techniques de production utilisées pour créer ce petit morceau d'histoire, aussi considéré comme une véritable «merveille d'ingénierie».

Une association de techniques

Bien avant que le pantalon ne devienne l'une des pièces maîtresses de nos garde-robes, il n'était que peu porté dans la vie de tous les jours. La mode était aux jupes, bien plus confortables et pratiques. Toutefois, pour ceux qui passaient leur temps à cheval –principalement les guerriers et les bergers– la jupe était loin d'être l'équipement le plus adapté.

«Lorsqu'on se meut de façon normale, les parties internes des jambes, l'entrejambe et le bas-ventre ne sont pas exposés à des frottements pendant une période prolongée», explique Mayke Wagner dans les pages de New Scientist. «Mais cela devient un véritable problème lorsque vous chevauchez un cheval tous les jours.»

Il fallait alors créer une pièce qui soit assez flexible pour que le cavalier puisse enjamber sa monture sans risquer de déchirer son vêtement, tout en s'assurant que les matières soient suffisamment robustes au niveau des zones sensibles en cas de chute. Fait de tissu sergé garantissant à la fois une certaine élasticité et une bonne résistance, le plus vieux pantalon du monde est donc la réponse parfaite à ces deux contraintes.

Au-delà de son aspect fonctionnel, ce qui fait également l'originalité de ce vieux pantalon est la provenance de ses techniques de fabrication. Chine, Kazakhstan, ou encore Sibérie, l'habit résulte d'une association de procédés émanant de pays situés à des milliers de kilomètres de distance les uns des autres.

«Une diversité de techniques textiles provenant de différentes localités ont fusionné pour créer quelque chose de nouveau dans ce vêtement, décrit Mayke Wagner. L'Asie centrale était un véritable laboratoire où les gens, les plantes, les animaux, les connaissances et les expériences étaient échangés et transformés.»