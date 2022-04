Mon Petit Placement, une solution pour investir facilement … et arrêter de perdre de l’argent avec son livret A!

Investir facilement en quelques clics

Sanctions économiques, inflation, bouleversement monétaire, flambée du prix des matières premières… La guerre déclenchée en Ukraine en février a de fortes conséquences économiques et financières, à l’origine de variations sur les marchés internationaux, mais aussi de hausse de l’inflation pour les particuliers!

Cette instabilité peut effrayer les investisseurs, et même dissuader certains épargnants de placer leurs économies. Pourtant, investir reste une des meilleures solutions pour lutter contre la perte du pouvoir d’achat, et les périodes d’incertitude, comme celle que nous traversons aujourd’hui, génèrent aussi des opportunités d’investissement à des points bas du marché.

Investir sereinement et facilement est possible… à condition d’être bien accompagné et de faire des choix de placements qui correspondent à votre profil et à vos besoins. C’est justement le type d’accompagnement que vous propose Mon Petit Placement, une plateforme d’investissement en ligne accessible à toutes les bourses. Une vraie alternative au livret A, pour lutter contre l’inflation!

Un investissement à partir de 300 euros

Car, contrairement à certaines idées reçues, il n’est pas nécessaire d’être fortuné ou d’avoir de gros tickets d’entrée pour commencer à investir. Avec Mon Petit Placement, il vous suffit de disposer de 300 euros et d’une dizaine de minutes pour créer votre compte.

Et pour garantir une offre financière haut de gamme à ses clients, la fintech française propose une sélection de produits haut de gamme, comme JP Morgan ou Rothschild. Mais l’objectif de Mon Petit Placement est aussi de donner accès à des investissements sur mesure et adaptés à chaque profil. C’est pourquoi la plateforme offre quatre portefeuilles distincts correspondant à des degrés de prise de risque et des horizons d’investissement différents.

Des portefeuilles variés et adaptés à tous

Pour connaître le type de placement qui vous correspond, vous devez répondre, lors de votre inscription, à un questionnaire en ligne afin de renseigner votre situation et vos besoins et de définir votre profil d’investisseur. Une fois ce formulaire rempli, vous recevez un conseil en vidéo, gratuitement et sans engagement, pour vous orienter vers la stratégie adaptée à votre profil. De quoi découvrir la stratégie d’investissement faite pour vous gratuitement et en quelques minutes!

Il vous sera alors peut-être proposé d’investir dans le portefeuille «Volontaire», destiné aux investisseurs qui souhaitent enregistrer un rendement autour de 3% par an, au bout de 3 à 4 ans, sans prendre de risque important. Si à l’inverse, vous êtes gourmand.e et amoureux.se du risque et que vous n’avez pas peur d’attendre 5 à 8 ans pour espérer une plus-value, le portefeuille «Intrépide», qui peut afficher une performance annuelle à deux chiffres, sera davantage fait pour vous. A mi-chemin, les portefeuilles «Energique» et «Ambitieux» pourront aussi vous offrir satisfaction!

Des placements thématiques pour «investir utile»

Par ailleurs, sachez que si vous souhaitez investir conformément à vos valeurs ou servir une cause qui vous tient à cœur en plaçant vos économies, Mon Petit Placement met aussi à disposition sept portefeuilles d’investissement thématiques.

Certains ont été élaborés afin de financer les entreprises d’un secteur donné, comme celui de la santé ou des nouvelles technologies. D’autres vous permettent de soutenir des entreprises respectueuses de l’environnement ou dont le fonctionnement repose sur des principes d’égalité ou de solidarité.

Quant au portefeuille baptisé Relance, il regroupe des fonds répondant aux besoins de financements d’entreprises françaises et européennes ébranlées par la crise sanitaire.

Des frais prélevés uniquement si votre placement performe

Une fois votre placement déterminé en fonction de votre profil, vous ne serez pas lâchés dans la nature. Des experts restent joignables à tout moment par mail, par téléphone ou sur le chat du site pour répondre à vos éventuelles questions.

Enfin, le modèle économique de Mon Petit Placement représente un gage de confiance supplémentaire. La start-up se rémunère seulement si vos placements génèrent une plus-value. Elle fait donc le choix de lier ses intérêts aux vôtres.

Si vous êtes tentés par l’aventure, rendez-vous sur le site de Mon Petit Placement. Créez votre compte, déterminez votre profil d’investisseur et débutez vos placements en dix minutes chrono!

