La Russie a utilisé des bots sur WhatsApp pour flinguer le moral des troupes ukrainiennes

Malgré l'annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 1er avril concernant le retrait des troupes russes des alentours de Kiev, l'Ukraine reste sur ses gardes, notamment face aux suspicions d'espionnage et de sabotage de la part des forces ennemies. Aussi, après avoir accusé la Russie de cacher des explosifs dans certains recoins des zones nouvellement libérées , le gouvernement ukrainien semble devoir faire face à une nouvelle opération de sabotage d'envergure.

Le 31 mars, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a indiqué via un communiqué officiel publié sur son site que ses équipes étaient parvenues à démanteler une «opération spéciale d'information» russe, conçue dans le but de «déstabiliser moralement et psychologiquement les forces de sécurité ukrainiennes», rapporte Vice.

Grâce à des bots informatiques, des milliers de messages auraient été envoyés aux militaires ukrainiens annonçant: «L'issue de la guerre est prédéterminée! Soyez judicieux et refusez de soutenir le nationalisme et les dirigeants du pays qui se sont discrédités et qui ont d'ores et déjà fui la capitale!!!» À en juger par la capture d'écran partagée sur le site du SBU, il semblerait que cette campagne de sabotage ait été principalement menée via l'application de messagerie instantanée WhatsApp .

Une vigilance accrue

Toujours selon le Service de sécurité d'Ukraine, cette attaque aurait été manœuvrée depuis un appartement localisé dans la ville de Dnipro, située au sud-est de l'Ukraine, et «télécommandée depuis la Russie». Les services du SBU ont par ailleurs annoncé qu'ils avaient «rapidement localisé et neutralisé» cette opération de désinformation, mais que «l'ennemi» était toutefois parvenu à envoyer près de 5.000 messages aux membres des forces ukrainiennes. De son côté, le propriétaire de l'appartement assure qu'il «n'avait aucune idée qu'il tenait un rôle dans “l'opération spéciale” de l'ennemi».