La Terre n'est pas parfaitement ronde

Repéré sur Live Science

Cher adepte des théories platistes, vous ne trouverez pas ici de quoi vous conforter dans vos idées. Oui, la Terre est bel et bien ronde, et cela a été prouvé maintes et maintes fois. En revanche, sa forme est loin d'être parfaitement sphérique, rapporte Live Science.

Le média scientifique explique que la Terre est en fait légèrement écrasée à ses pôles. Imaginez que vous appuyez légèrement avec vos mains sur les deux extrémités d'un ballon rond et vous obtiendrez peu ou prou la forme de la Terre. Une forme appelée oblate, c'est-à-dire une sphère légèrement aplatie.

Comment expliquer cette drôle de forme, qui concerne également la plupart des planètes et des lunes? Tout est en fait dû à une force bien connue: la force centrifuge.

Une planète qui tourne subit constamment cette fameuse force centrifuge, qui peut se résumer à la force qui tire vers l'extérieur un corps en plein mouvement circulaire. Cette force étire ainsi légèrement la Terre en son équateur, et, a contrario, l'aplatit quelque peu sur ses pôles, ajoute le média américain.

Si pour la Terre, cette forme particulière est difficilement perceptible, elle l'est en revanche davantage sur des planètes qui tournent bien plus rapidement dans le système solaire -et qui subissent donc davantage l'effet de la force centrifuge. Jupiter et Saturne, dont la forme oblate est davantage visible, en sont des bons exemples, précise James Tuttle Keane, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à Pasadena, en Californie. Mieux encore, vous pouvez regarder une image de la planète naine Haumea pour vraiment comprendre. Cette dernière tourne si vite que sa forme est désormais semblable à un ballon de rugby.

Qu'elle soit parfaitement sphérique ou légèrement oblate, peu importe: la Terre reste en tout cas bien ronde. Et si vous faites partie des 9% de Français qui croient que la Terre est peut-être plate, la lecture de cet article vous fera sûrement changer d'avis.