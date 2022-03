Une analyse vocale suggère que Poutine est en train de perdre son sang-froid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NIKKEI Asia

Après trente-six jours de guerre en Ukraine, le moral du président Poutine semble en avoir pris un coup, et une étonnante technique pourrait éclairer son état d'esprit actuel: une analyse de sa voix.

Avec l'aide de l'entreprise Risk Management Technologies, le média Nikkei Asia (un magazine et un site web d'informations rigoureuses sur l'Asie) a examiné 1 heure et 19 minutes d'échantillons de voix de Vladimir Poutine, enregistrés entre le 1er février et le 18 mars. L'analyse révèle que son taux de stress semble avoir commencé à augmenter quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine (le 24 février), puis de manière brutale lors du durcissement des sanctions économiques début mars.

Des changements d'état psychologique peuvent affecter les cordes vocales, altérer la voix, et permettre d'analyser des comportements difficiles à cerner avec une simple analyse gestuelle. Comme base de données de référence, les analystes ont utilisé une intervention de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU en 2020. À partir de cet outil de comparaison, ils se sont aperçus qu'un changement significatif avait eu lieu trois jours avant l'invasion, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la fédération de Russie.

Lors de cette réunion officielle, plusieurs ministres se sont exprimés sur la question de la reconnaissance ou non des républiques de Donetsk et de Lougansk. Selon Kanji Okazaki, chef de Risk Management Technologies, la voix du président russe variait entre de hauts taux de stress et des taux plus bas, indiquant une instabilité de son état psychologique.

Fais-moi écouter ta voix, je te dirais qui tu es

L'analyse de Nikkei a également prêté attention à la gestuelle du chef du Kremlin. Ikuo Daibo, expert des liens entre le langage du corps et la psychologie, affirme que lors de cette réunion, le président russe supportait son propre poids avec ses mains posées sur son bureau. «Il était déterminé à rester sur ses positions et à défendre ses choix», en conclut-il.

Dans un discours télévisé du 24 février, premier jour de l'invasion, Poutine a utilisé un langage volontairement énergique, vantant la Russie comme «le plus puissant État nucléaire». Même si ses niveaux de stress variaient toujours, certains étaient assez faibles pour indiquer un état d'esprit optimiste à ce moment. En revanche, le 10 mars, lors d'une réunion où il menaçait de représailles les entreprises étrangères, son niveau de stress était 40% supérieur à sa moyenne.

Enfin, le 18 mars, lors du discours pour l'anniversaire de l'annexion de la Crimée, devant plus de 200.000 personnes, ses taux de stress semblaient moins élevés, et l'analyse gestuelle indique que son esprit était «tourné vers l'intérieur».

Les recherches scientifiques portant sur les liens entre l'analyse vocale et l'état mental peuvent aller jusqu'à identifier des dépressions chez certaines personnes. Des études montrent que les résultats de ce type d'analyse sont très proches de ce que les sujets déclarent d'eux-mêmes.