Avatrade, pour traders 2.0

«J’ai peut-être arrêté la compétition… Mais je ne cesserai jamais d’aller de l’avant, avec le même désir d’en faire plus, et d’être toujours meilleur.» Ces mots sortent de la bouche d’Usain Bolt, 8 médailles olympiques catégorie sprint à son actif et ambassadeur Avatrade, alors qu’il fait semblant de se jeter dans le vide depuis un avion en plein vol, pour un spot publicitaire de la plateforme Internet de trading.

L’image est forte. Avec l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui a provoqué une grande volatilité des marchés, la hausse des prix de l’énergie et son sévère impact sur l’inflation, l’image de la chute libre pourrait en effrayer plus d’un. Pourtant, chez le broker CFD AvaTrade, c’est tout l’inverse qui se produit.

Réagir vite

Fondée en 2006, Avatrade est une plateforme de trading en ligne. En clair, c’est un courtier, un intermédiaire entre les particuliers qui s’y connectent et les différents marchés financiers sur lesquels ils vont se porter pour vendre ou acheter des actifs financiers. Ainsi, Avatrade leur donne accès à de nombreux instruments boursiers (comme les CFD, échange de devises du Forex, crypto-monnaies, etc, …) et exécute leurs ordres.

Dans un contexte délicat, où il est difficile d’être précis et d’anticiper les cours, Avatrade fait la différence avec les autres brokers grâce à la réactivité qu’elle permet. Ancrée dans son époque, la plateforme offre de nombreux outils pour suivre, s’informer sur les marchés et protéger ses trades. Réagir vite mais bien est la clé de la réussite en Bourse.

Des fonctionnalités innovantes

Quatre fonctions ont été développées par Avatrade.

1-AvatradeGo

Les technologies de plus en plus évoluées favorisent la démocratisation du trading, qui devient ainsi accessible même aux non-initiés. Elles donnent la possibilité aux traders d’effectuer leurs transactions via leur smartphone. Une révolution, qui permet à la fois de suivre les marchés et de continuer ses activités sans bureau, ni conversations interminables. C’est dans cette dynamique d’autonomie que Avatrade a lancé son appli mobile appelée AvatradeGo. Ses caractéristiques? Une interface intuitive et surtout des tendances d’investissement, sous la forme de graphiques boursiers et de listes d’actifs, afin de toujours savoir précisément où en sont les cours et de ne jamais manquer une opportunité.

2-Le Copy Trading

Vous sentez que vous avez besoin de conseils pour faire les bons choix d’investissement? Mais personne dans votre entourage n’est en mesure de vois aider. Avatrade vous permet, grâce au Copy Trading, de calquer votre stratégie de trading sur celles des meilleurs traders de la plateforme. Une solution accessible grâce à Duplitrade (qui propose un fournisseur de stratégies à suivre, parmi plusieurs intervenants au money management innovant et tous différents) ou encore Zulutrade.

3-AvaProtect

Par les temps qui courent, cet outil, créé en 2020, est révolutionnaire en termes de gestion de crise. A quoi sert-il? A protéger un trade précis contre des pertes allant jusqu’à un million de dollars, en échange de frais de couverture qui dépendent de la durée choisie. Cette fonctionnalité, valable sur le Forex, l’Or et l’Argent, est utile pour ceux qui souhaitent trader les news et se couvrir lors d’évènements comme l’actuel conflit en Ukraine.

4-AvaOptions

Il est possible grâce à cette fonctionnalité de se forger des stratégies sur-mesure. A vous le monde du trading d’options, en prenant position sur environ 40 paires de devises, tout en gérant ses risques avec rigueur et précision, notamment grâce à un stimulateur fourni sur la plateforme.

Vous êtes de ceux qui pensent que des périodes d’incertitude, comme celle que nous vivons actuellement, peuvent se révéler favorables aux investissements boursiers? Alors découvrez Avastrade, la plateforme de trading internationale, régulée et récompensée, pour les traders connectés.

Crédit photo: pexels.com