Une barrière de glace de la taille de Rome s'effondre en Antarctique

Ce sont des données satellitaires qui ont révélé l'ampleur de l'événement. En Antarctique, le 15 mars 2022, la barrière de glace de Conger a vêlé: elle s'est détachée d'un glacier pour s'effondrer dans l'océan, quelques jours après que la région a enregistré des températures record. Elle faisait une surface d'environ 1.200 kilomètres carrés, soit l'équivalent de la taille de Rome, ou douze fois la superficie de Paris intra muros, et a donné naissance à nouvel iceberg de 30 kilomètres de long sur 18 de large, baptisé C-38, qui s'est par la suite brisé en deux morceaux.

La semaine dernière, le 18 mars 2022, la station de recherche franco-italienne Concordia avait enregistré une température record de -11,8°C, soit 40°C de plus que les températures saisonnières habituelles. Cela est dû à une rivière atmosphérique qui a piégé la chaleur au-dessus du continent.

D'après Catherine Colello Walker, spécialiste des sciences de la terre et des planètes à la Nasa et à la Woods Hole Oceanographic Institution, bien que la plateforme de glace Conger soit relativement petite, «il s'agit de l'un des effondrements les plus importants en Antarctique depuis le début des années 2000, lorsque la plate-forme de glace Larsen B s'est désintégrée. Il n'aura probablement pas d'effets énormes, mais c'est un signe de ce qui pourrait arriver».

De fait, les barrières de glace qui s'avancent au-dessus de l'océan jouent un rôle important dans la limitation de la glace intérieure, en freinant l'écoulement de cette dernière dans l'océan, un phénomène qui entraîne une élévation du niveau de la mer.

