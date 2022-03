Guerre en Ukraine: l'Occident cherche la meilleure réponse face à la Russie

Temps de lecture: 2 min

S'il faut reconnaître une chose à Vladimir Poutine, c'est qu'il a su rassembler l'Occident comme personne. Il a ravivé l'OTAN et a réuni une Union européenne divisée. Ce jeudi, un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, trois sommets se sont tenus à Bruxelles: de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Objectifs pour les dirigeants et chefs d'État: consolider l'arsenal de sanctions déjà prises, renforcer leur positionnement d'arrêter la guerre sans la faire, et chercher des solutions aux conséquences de la guerre en Ukraine.

Emmanuel Macron a mis en garde contre une crise alimentaire sans précédent dans les mois à venir. La Russie et l'Ukraine sont les deux premiers producteurs de céréales au monde. La guerre aura des conséquences énormes sur les pays africains notamment, qui sont d'importants clients. D'autres sujets tels que le gaz et en particulier les aides pour l'Ukraine et les sanctions pour la Russie ont été abordés.

Faut-il diversifier nos achats pour sortir de cette dépendance du gaz russe? La future pénurie de céréales provoquera-t-elle une crise de la faim en Afrique? Livrer des armes à l'Ukraine amène-t-il un message de paix? La solidarité pour l'accueil des réfugiés suffira-t-elle?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr , en parlent avec Carole Barjon, grande reporter à L'Obs, Marc Endeweld, journaliste d'investigation, et Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.