Les États-Unis préparent un plan pour accueillir des réfugiés ukrainiens vulnérables

Alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe, les équipes de Joe Biden se préparent à dévoiler un plan d'aide humanitaire. La Maison-Blanche souhaite secourir et faire entrer des réfugiés ukrainiens vulnérables aux États-Unis, rapporte le New York Post.

Le plan en question, attendu pour cette fin de semaine ou le début de la prochaine, prévoit de venir en aide à des Ukrainiens, en particulier à des militants, des journalistes et des personnes de la communauté LGBT+. Des sources proches ont déclaré à NBC News que ces personnes pourraient voyager en toute sécurité et entrer sur le territoire américain.

Ce mardi, des responsables de l'administration Biden ont fait allusion à ce plan. «Joe Biden annoncera de nouvelles contributions américaines à une réponse humanitaire coordonnée pour atténuer les souffrances des civils à l'intérieur de l'Ukraine et pour répondre au flux croissant de réfugiés», assure Jake Sullivan, conseiller national de la Maison-Blanche. D'après les sources de NBC, ce dispositif accélérera également le processus de réunification de certaines familles ukrainiennes séparées par la guerre.

Une aide temporaire

Cet accueil ne garantira pas pour autant un statut permanent: les réfugiés ukrainiens ne pourront entrer sur le territoire américain que temporairement. Mais la Maison-Blanche assure que la plupart des Ukrainiens voudront certainement retourner chez eux après la guerre.

Selon les propositions de l'administration Biden, les réfugiés seront transportés par avion et bénéficieront de services de soutien. Ainsi, ils pourront éviter la frontière physique des États-Unis. Alors que des Ukrainiens se sont vu refuser l'asile à la frontière mexicaine, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que ceux qui demanderont l'asile ne seront pas refoulés cette fois-ci.

Les États-Unis ont d'ores et déjà assuré, plus tôt dans le mois, que les réfugiés ayant gagné le pays avant le 1er mars seront autorisés à rester sur le territoire pendant dix-huit mois. Dix millions de personnes ont déjà fui leurs foyers en Ukraine selon l'ONU. Ce chiffre représente la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La majorité des gens ont fui dans les pays voisins tels que la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la Moldavie.