«En vrai, une enquête sur scène», les coulisses d'une investigation sur l'enfer de l'exil

Temps de lecture: 2 min

Si le sort des quelque millions de réfugiés Ukrainiens attire l'attention des médias et des opinions européennes, d'autres migrants entreprennent depuis des années un voyage risqué. Venus d'Afrique, ils tentent la traversée de la Méditerranée dans l'espoir d'un avenir meilleur sur notre continent, au péril de leur vie: fin 2021, on dénombrait près de 23.000 morts en mer depuis 2014.

Malgré les bonnes intentions affichées des dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête , la duplicité de l'Union sur le sujet est largement critiquée et critiquable. On pleure les morts sans vraiment les aider à quitter l'Afrique, la Libye en particulier, passage obligé et infernal de nombreux migrants . Pire, les opérations des ONG spécialisées dans l'aide aux candidats à la traversée sont parfois empêchées d'être menées à bien.

C'est cette réalité que les journalistes Étienne Huver, prix Albert Londres 2006, et Jean-Baptiste Renaud ont voulu approcher en embarquant sur l'Ocean Viking, un navire humanitaire, et en se rendant dans un camp de rétention libyen en 2019. Il fallait qu'ils la voient pour ensuite nous la montrer. Dans cette entreprise, ils auront un soutien de poids; après avoir essuyé de nombreux refus, c'est finalement M6 qui accepte d'acheter et diffuser leur documentaire, produit par Slug News, dans la case d'«Enquête exclusive», en juillet 2020.

Deux ans plus tard, Huver et Renaud ont voulu raconter l'histoire dans l'histoire en montant sur la scène du théâtre de la Commune, à Aubervilliers. Mis en scène par Marie-Josée Malis, les deux réalisateurs relatent leur travail, des difficultés à trouver un diffuseur pour leur reportage à la confrontation au réel de la traversée en s'appuyant sur des vidéos, des notes vocales, leur journal de bord. Un récit à plusieurs voix, dont celle de Mamadou M Boh, lui-même réfugié, prolongé sur les téléphones portables du public: de nombreux documents cités par les deux journalistes sont envoyés en temps réel sur un fil dédié de l'application Telegram.

En vrai, une enquête sur scène, pour «mettre au jour la totalité des informations récoltées et montrer que ces histoires ne sont pas anonymes, provoquer des discussions avec le public, le toucher pour qu'enfin quelque chose change».