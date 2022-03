Les vertus de la mer en Bretagne

Temps de lecture: 7 min

Posée sur les eaux, la presqu'île de Quiberon reste un site idéal pour se régénérer. Grâce à l'air iodé et au soleil azuréen, la cure du Sofitel Thalassa attire un nombre croissant de clients en quête de soins, de repos et de bien-être.

En face de Belle-Île-en-Mer, la thalasso de l'hôtel cinq étoiles (un demi-siècle de succès) conjugue le confort des chambres, la qualité des soins, la vue sur l'océan et les menus allégés du chef Patrick Barbin. Voilà une parenthèse élégante qui ressource pour des citoyens stressés et mal dans leur peau: la vie urbaine en 2022 peut être pénible et impitoyable, c'est la rançon de la réussite sociale.

En faisant soigner ses chutes et blessures par des médecins et les personnels de cure dans les années 1970-1980, Louison Bobet (1925-1983), trois fois vainqueur du Tour de France, ne pouvait imaginer le formidable avenir de la thérapie locale issue des effets bénéfiques de l'eau de mer.

Le grand champion si aimé des Français a été le précurseur de ces cures marines nécessaires pour retrouver la forme, la santé, l'énergie indispensables à sa vie de cycliste professionnel.

Une belle avenue porte son nom le long de la mer à Quiberon, juste hommage à la destinée du célébrissime Breton, un modèle de sportif au courage quasi inébranlable.

La pause thérapie marine

Qu'apporte l'eau de mer, quelles sont ses vertus? Elle fournit une reminéralisation de l'organisme apaisant le stress de la vie urbaine, détoxifiant le corps grâce à sa forte teneur en iode, améliorant de manière significative la circulation sanguine pour un effet bénéfique sur tout le système cardiovasculaire.

Il y a ici sur la côte sauvage des clients fidèles qui ont un besoin urgent de reprise en main, de retour à la forme physique et morale: l'affaiblissement du cerveau, de la pensée, de la mémoire affecte l'enveloppe corporelle, c'est devenu un marqueur physiologique pour nos semblables.

C'est pourquoi la cure bretonne de thalasso occupe tant d'experts, de médecins, de diététiciens, de relaxologues, de coachs sportifs: le stress incontrôlé, l'exigence de résultats au travail, l'astreinte quotidienne, le manque de sommeil, les nourritures mal adaptées, le moral en berne... Tout cela affecte gravement l'existence des gens d'affaires, des cadres et employés angoissés, victimes de leur implication mal gérée dans l'univers du travail.

À Quiberon, c'est le retour à la vraie vie dans la sérénité. Les médecins et soignants de l'institut ont défini l'objectif majeur d'un séjour utile en cinq propositions:

Énergie: je veux bouger et retrouver la forme

Sérénité: je veux m'apaiser et lâcher prise

Détox: je veux réguler mon poids et trouver un nouvel équilibre

Éclat: je veux rayonner et révéler ma forme

Récupération: je veux préserver ma santé et mieux dormir

Il faut choisir le rythme du séjour, de une à six nuits et plus. Voici un plan modèle:

Slow, tout en découverte. Je veux trouver des soins adaptés, m'initier à des activités sportives, apprendre à connaître la région, prendre du temps pour moi. Penser à moi.

Je veux vivre un séjour parfaitement équilibré entre soins et activités de mon choix (balades en mer) afin de retrouver forme et vitalité.

Je veux un accompagnement d'experts au service de mon mieux-être pour atteindre mes objectifs précis et ambitieux.

Il s'agit de se ressourcer et se régénérer par les bienfaits de l'eau de mer, soit vingt-quatre soins en six jours: 2.274 euros par personne en chambre double. Programme des soins:

Faire le point, rendez-vous conseil nutrition et hygiène de vie avec nos diététiciennes

Un gommage sous la pluie marine

Deux bains de mer hydro-massant

Trois enveloppements reminéralisants

Une détente sous une pluie apaisante

Un hydro-jambes stimulant pour la circulation

Deux drainages marins

Une douche à jet détente

Une douche à jet, mais spécial dos

Deux modelages sous une pluie marine

Le restaurant La Presqu'île

Les plats de poissons du chef d'expérience Patrick Barbin, admirateur de Claude Deligne (ex-chef trois étoiles du Taillevent), proviennent des criées locales, celle de Quiberon, soixante-dix espèces de poissons dont la barbue, le bar de ligne (en saison), la sole (en saison), le turbot en décembre, les Saint-Jacques fameuses de Quiberon, le merlu, le colin, le lieu jaune (tartare excellent), la pêche ikejime (technique japonaise d'abattage du poisson), le merlan de ligne à la chair si fine, les langoustines vivantes, les fameuses sardines du site marin: un choix fantastique.

«C'est un véritable paradis pour la quête de poissons et crustacés du site marin», explique le chef, un ancien de la brigade de Joël Robuchon au Concorde Lafayette. Il respecte la saisonnalité des poissons, «pas d'achats extérieurs à Lorient ou ailleurs». Voici un chef cuisinier qui sait se plier aux ressources locales et à la pêche côtière sans faire venir de la matière première de Rungis ou des quatre coins du globe. Il travaille ce que lui livrent les mandataires en langoustes, homards, bars de ligne, merlans…

La clientèle de l'hôtel se nourrit fort bien aux deux repas dans la salle à manger lumineuse. Dès 19h, c'est plein et à 21h, les mangeurs sont partis se coucher. Il n'y a pas de vie nocturne au Sofitel de Quiberon, les curistes sont là pour le repos du corps et de l'esprit, et se forger de nouvelles façons de mieux vivre.

Les plats du chef Patrick Barbin aux menus du restaurant La Presqu'île

Le plateau de fruits de mer sur commande 24h à l'avance (53 euros)

La soupe de poissons de nos côtes, fromage râpé, rouille, croûtons (16 euros)

Le tartare de lieu jaune et thon à l'orange, miel et sarrasin (16 euros)

Le tartare de betteraves et concombre à la mayonnaise diététique (16 euros)

La terrine de foie gras de canard maison, artichaut, céleri (19 euros)

Les noix de Saint-Jacques poêlées, émulsion au lard fumé (36 euros)

Le filet de Saint-Pierre poêlé, bouillon, étuvée de poireaux (28 euros)

La barbue entière en filets, compotée de légumes de saison (36 euros)

Le room service

Les repas en chambres et suites sont très demandés par la clientèle soumise aux défilés des soins, des exercices, des bains de la cure marine. On sert dès 19h les plats (une vingtaine) d'une carte où les viandes ne sont pas exclues. Il n'y a pas de carte «régime», les calories ne sont pas indiquées au Sofitel. Les vins et champagnes (Laurent Perrier) sont inscrits au dos et les maîtres d'hôtel, connaisseurs et de bon conseil.

Les entrées

Le saumon fumé (24 euros)

Les sardines millésimées La Quiberonnaise (19,50 euros)

Les rillettes de noix de Saint-Jacques bio (12 euros)

Les huîtres creuses n° 2 bio (14 euros les 6 pièces)

La salade César au thon (24 euros)

La salade César au poulet (23 euros)

La salade de crevettes marinées, mangue, amande, fruits de la passion, laitue, sauce yaourt, huile d'olive (24 euros)

Le demi homard breton (33 euros)

Les plats

La lotte rôtie à l'armoricaine, risotto de riz vénéré (29 euros)

Le poisson du jour (28 euros)

Les coquillettes à la truffe noire, jambon, comté (28 euros)

La déclinaison de saumon en rillettes, tartare et gravlax (24,50 euros)

Le club sandwich, pommes allumettes (21 euros)

Le tartare de bœuf, pommes allumettes (21 euros)

Le burger de bœuf, bacon, cheddar (24 euros)

L'entrecôte de bœuf français, jus aux échalotes et poêlée de légumes d'hiver (31 euros)

Le suprême de volaille fermière à la crème de morilles, purée (29 euros)

Les fromages et desserts

Les fromages bretons (19 euros)

Le moelleux au chocolat, glace vanille (12 euros)

Le finger chocolat et poire rôtie aux épices, glace au chocolat (14 euros)

La marmelade d'orange, sorbet citron, glace vanille (13 euros)

Les glaces et sorbets maison, deux boules (6 euros), 3 boules (9 euros)

Et des plats pour les enfants jusqu'à 12 ans: steak haché, pâtes au beurre.

Pique-nique, club sandwich, gâteau du jour (39 euros).

Les vins

Le champagne Laurent Perrier Brut «La Cuvée» est à 19 euros le verre, la bouteille à 97 euros. Faut-il lamper de bons crus si l'on fait la cure de trois à cinq soins? Chacun s'arrange comme il peut avec la privation ou non du jus de la treille: les saveurs iodées au gré des vagues et les cadeaux de la mer sont très tentants.

Certaines préparations de poissons et de plats canailles (les coquillettes à la truffe) mériteraient l'étoile Michelin. Hélas, les inspecteurs du guide rouge visitent trop peu les chefs d'hôtels. Homards bleus et langoustes (de 16 à 44 euros les 100 grammes) figurent à la carte de La Presqu'île. Le restaurant est agréable avec vue sur l'océan.

Hôtel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa

Boulevard Louison Bobet 56178 Quiberon. Tél.: 02 97 50 20 00. Piscine intérieure. Chambres avec vue sur mer de 285 à 501 euros. Demi-pension à 91 euros par jour, pension complète à 154 euros par jour et par personne. Régime minceur 350 calories, produits sans gluten.

