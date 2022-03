Une toile d'araignée a été traduite en musique et le résultat est fascinant

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Les corps et les pattes des araignées sont couverts de minuscules poils et de fentes qui leur permettent de distinguer chaque vibration sur leur toile, que ce soit celle d'un insecte qui vient de se coincer dans leurs filets ou d'une autre araignée qui viendrait faire la cour.

Il y a quelques années, des scientifiques ont travaillé en collaboration avec l'artiste argentin Tomás Saraceno. Ensemble, ils ont créé un instrument de musique interactif nommé «Spider's Canvas». Comme le précise l'équipe de chercheurs, leur étude permet de comprendre l'architecture tridimensionnelle des toiles d'araignée, mais aussi le langage vibratoire de ces invertébrés.

«L'araignée vit dans un environnement de cordes vibrantes», explique l'ingénieur Markus Buehler du MIT à Phys.org. «Elle ne voit pas très bien, donc elle sent le monde à travers des vibrations, qui ont des fréquences différentes.» Quand on entend les mots «toile d'araignée», on a tendance à imaginer une belle toile tendue, ronde et plate. Pourtant, la plupart ne sont pas de ce type, mais davantage construites en trois dimensions. On peut observer des toiles de feuilles, des toiles d'enchevêtrement et enfin des toiles en entonnoir.

Pour sa recherche, l'équipe a placé une araignée de l'espèce Cyrtophora citricola –aussi appelée «Épeire de l'Opuntia»– dans une enceinte rectangulaire. La bête à huit pattes a ensuite rempli les lieux de toile tridimensionnelle. Les scientifiques ont alors créé des images en haute définition de sections transversales 2D à partir du nouvel habitat établi.

Une musique étrange

Un algorithme a été mis au point pour reconstituer l'architecture de la toile en 3D. Chaque brin de cette construction majestueuse s'est vu attribuer une fréquence, dans le but de transformer la toile en musique. Dans cette vidéo YouTube publiée par Markus Buehler, on peut entendre les notes générées par les motifs sur la structure. Le résultat est fascinant et terrifiant, à l'image de la maîtresse des lieux, la Cyrtophora citricola.



Les auteurs du projet ont aussi scanné une toile lors de sa réalisation. Ils ont ainsi traduit chaque étape de ce processus complexe en musique. Dans la vidéo ci-dessous, on remarque que les notes changent au fur et à mesure que la toile se tisse.

Grâce à une expérience en réalité virtuelle, l'on peut observer le processus de création, mais également ressentir les vibrations que perçoit l'araignée. «En l'entendant et en le voyant en même temps, vous pouvez vraiment commencer à comprendre l'environnement dans lequel vit l'araignée», explique l'ingénieur.



Cet enregistrement a, par ailleurs, permis à la science de mieux comprendre comment les araignées tissent sans structure ni support. «Si nous les exposons à certains modèles de rythmes ou de vibrations, pouvons-nous affecter ce qu'elles font et pouvons-nous communiquer avec elles? interroge Markus Buehler. Ce sont des idées vraiment excitantes.»