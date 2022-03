Trois cosmonautes russes débarquent dans l'ISS habillés aux couleurs de l'Ukraine

Temps de lecture: 2 min

Après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'espace est l'un des derniers domaines où Russes et Occidentaux coopèrent de manière harmonieuse. Vendredi 18 mars à 22h30, heure de Paris, la Station spatiale internationale (ISS) a d'ailleurs accueilli trois nouveaux cosmonautes russes.

Lorsque la trappe de l'ISS s'est ouverte, surprise, Oleg Artemyev, Denis Matveyev et Sergey Korsakov portaient des combinaisons jaunes aux accents bleus, les couleurs du drapeau ukrainien.

These colors are just not subtle. pic.twitter.com/CyA12JzTWB