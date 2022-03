Depuis la Russie, d'étonnants vols de jets privés en direction de Dubaï

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Jeudi, le ciel russe était traversé par de nombreux jets privés quittant Moscou en direction de Dubaï. Un phénomène surprenant que Newsweek a essayé de décrypter.

Certains internautes alarmistes ont d'abord émis l'hypothèse d'une fuite qui annoncerait une imminente attaque nucléaire. Cependant, une autre piste voudrait qu'il s'agisse d'une réaction à l'allocution de Poutine mercredi à la télévision russe. «Auto-purification de la société russe», est la formule exacte que le chef du Kremlin a employée en référence à l'occidentalisation supposée d'une partie de sa population.

Comme si la référence aux «purges» de Staline n'était pas assez claire, le président russe a ajouté que «la société occidentale allait parier sur une prétendue cinquième colonne, des traîtres à leur pays», pour détruire la Russie. Ce vocabulaire renvoie directement à l'existence d'un ennemi de l'intérieur, qui agirait à l'encontre des intérêts du pays. Anne Applebaum, rédactrice pour The Atlantic, écrit sur son compte Twitter à ce propos: «Il veut que [les Russes] soient hantés par des souvenirs ancestraux, qu'ils se souviennent des histoires de leurs grands-parents et qu'ils soient pétrifiés de peur.»

Putin's call for a "self-purification" of Russian society can have only one intention: To remind Russians of Stalin and his "purges." He wants them to be haunted by dark, ancestral memories, to remember their grandparents' stories and to be petrified with fear.