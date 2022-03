Temps de lecture: 4 min

C'est une guerre d'indépendance qui dure huit ans, de 1954 à 1962, fait tomber la IVe République française et laisse des plaies à vif des deux côtés de la Méditerranée. Soixante ans après la signature des accords d'Évian qui mettent fin à la guerre et ouvrent la voie à l'indépendance de l'Algérie, cette partie de notre histoire commune est encore peu enseignée: dans son rapport commandé par le président Emmanuel Macron, l'historien Benjamin Stora appelle à accorder davantage de place à l'histoire de la France en Algérie dans les programmes scolaires français . En attendant, Slate a sélectionné pour vous six podcasts pour mieux comprendre la guerre d'Algérie et interroger les traces qu'elle a laissées dans la France d'aujourd'hui.

Les basiques

«La guerre d'Algérie»

Culture 2000

Fréquence Moderne

61 minutes

Un heure montre en main pour résumer l'Algérie française, de la colonisation en 1830 à la déclaration d'indépendance du 1er juillet 1962: c'est le défi que se sont lancé les quatre comparses de Culture 2000 , podcast de culture générale façon talk-show du label Fréquence Moderne. Pari réussi, puisqu'ils parviennent à retracer les grandes lignes de la guerre d'Algérie de façon claire et pédagogique, avec juste ce qu'il faut de détails. Un cours d'histoire attractif, accessible dès 12 ans.

Un accord de paix

«18 mars 1962, les accords d'Évian»

Affaires sensibles

France Inter

55 minutes

Après une première tentative avortée en 1961, la France convoque à nouveau le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) pour signer un cessez-le-feu en 1962. La rencontre a lieu à Évian-les-Bains, ville frontalière avec la Suisse, pour que les délégations du ministre des Affaires algériennes Louis Joxe et du vice-président du GPRA Krim Belkacem se croisent le moins possible.

Dans Affaires Sensibles sur France Inter, le conteur radiophonique Fabrice Drouelle retrace les dix jours de tractations qui précèdent ces accords, notamment autour de la question épineuse des pieds-noirs et de leur sort après l'indépendance. Un récit complété par une interview de François Gèze, ancien éditeur et membre de l'association Algeria-Watch, qui résume parfaitement les grands enjeux des accords d'Évian. D'autres épisodes de l'émission abordent la décolonisation et la torture, notamment.

À hauteur d'enfant

52-62, mon enfance en Algérie

Slate Podcasts

5x20 minutes

René a 10 ans lorsqu'il doit quitter l'Algérie en 1962 pour échapper aux massacres de pieds-noirs, ces Européens installés en territoires colonisés d'Afrique du Nord. Comme ses parents et ses grands-parents, René n'a connu que l'Algérie et il en garde des souvenirs émus où le bonheur de l'enfance et les atrocités de la guerre s'entremêlent.

Dans 52-62, mon enfance en Algérie , documentaire en cinq épisodes produit par Slate Podcasts, il raconte ses souvenirs de petit garçon sous le prisme sensoriel, au micro de sa fille journaliste, Nina Pareja. Odorat, vue, ouïe, toucher et goût: à chaque épisode ses souvenirs et sa pièce du puzzle pour reconstituer la vie dans l'Algérie des années 1950. Un témoignage poignant et intime qui laisse deviner le terrible arrachement à la terre algérienne qu'ont vécu 400.000 «rapatriés d'Algérie».





Les archives du terrain



Ici Alger, Europe n°1

Europe 1 Studio

4x25 minutes

Créée au début des années 1950, Europe n°1 est une radio jeune, dynamique et au style bien affirmé lorsque débutent ce que l'on appelle encore «les événements d'Algérie». Sa signature: le reportage sur le terrain. Soixante-dix ans plus tard, Europe 1 exhume les archives de l'époque pour raconter cette guerre dans un podcast intitulé Ici Alger, Europe n°1.

Porté par la voix de la reporter Pauline Jacot et riche des incroyables reportages de l'époque, ce podcast nous plonge au cœur de la guerre d'Algérie et de son traitement médiatique, mais s'appesantit assez peu en explications sémantiques ou historiques. Le deuxième épisode, qui questionne le célèbre discours de De Gaulle («Je vous ai compris»), fait malgré tout preuve d'une pédagogie suffisante pour des oreilles néophytes.

L'héritage algérien

Sauce Algérienne

Spotify Originals

5x45 minutes

Paul Max Morin ne fait pas partie des 39% de jeunes Français qui ont un lien familial avec la colonisation, mais il a écrit une thèse sur le sujet. «Je voulais savoir si on était encore travaillés par cette histoire, si on avait encore quelque chose à régler», explique le chercheur dans le prologue de Sauce Algérienne , podcast dérivé de sa thèse et réalisé pour Spotify. Dans ce documentaire coécrit avec Justine Perez et Maxime Ruiz, le chercheur interroge six jeunes, descendants de pieds-noirs, de juifs algériens, de harkis ou même d'un général putschiste.

«La guerre on ne l'a pas vécue, mais on a hérité de ses silences. Alors cette fois-ci, la parole on la prend», disent-ils en chœur (dans une mise en scène un peu factice qui heureusement ne se reproduit pas) au début du podcast. Un bon documentaire qui aborde l'héritage algérien de la France et ses difficultés à se l'approprier, tant sur le plan culturel que politique. On aime tout particulièrement le prologue et le dernier épisode sous forme de débat.

La guerre en France

De guerre en fils

Arte Radio

6x15 minutes

Début octobre 1961, tandis qu'on enterre un policier tué par le FLN quelques jours plus tôt, l'agent de police Georges Pérache est lui aussi victime du Front de libération nationale. Seul hic: cet assassinat a lieu en plein Paris, au vu et au su de la population française. C'en est trop pour le préfet de police de Paris Maurice Papon qui fait instaurer un couvre-feu qui vise les «français musulmans d'Algérie».

Le 17 octobre, 200 manifestants algériens sont tués par la police, des milliers d'autres sont blessés ou raflés pour être renvoyés de force en Algérie. Pourquoi Georges Pérache a-t-il été visé par le FLN? Pourquoi son assassinat a-t-il déclenché un tel bain de sang? C'est ce que tente de découvrir son petit-fils François Pérache dans le documentaire De guerre en fils , produit en 2016 par Arte Radio. Un magnifique podcast intime et historique qui tisse un lien entre 1961 et les attentats de janvier 2015 à Paris.