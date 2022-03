Découvrez Docubiz, un outil de recherche fiable sur les informations légales d’entreprises

L’Open Data correspond à un ensemble de données «ouvertes» c’est-à-dire accessibles à tous, gratuitement. Plus largement, cette notion désigne l’ensemble des initiatives reposant sur des valeurs de partage de données et de collaboration. Il peut s’agir de logiciels et d’applications, de plateformes en ligne ou de sites, comme celui du gouvernement , qui donne accès à des données concernant différentes thématiques (l’emploi, le logement et la santé notamment).

Docubiz, nouvelle venue dans la LegalTech

Dans le secteur juridique, un des domaines dans lesquels les données représentent un enjeu clé, de nombreuses start-up dites d’Open Data ont vu le jour ces dernières années. On les appelle les LegalTech.

Parmi elles figurent Doctrine et Predictice, des moteurs de recherches d’informations juridiques… Mais aussi Docubiz, une nouvelle venue dans le monde de la Legal Technology, spécialisée dans la publication de données légales d’entreprises françaises. Sa création s’inscrit dans l’ouverture des données juridiques d’entreprises, autrefois privées et payantes, entamée en 2015 et achevée mi-2020.

Des data fiables, mises à jour quotidiennement

En donnant accès à une base de données fiable, abondante et mise à jour quotidiennement, la plateforme Docubiz vient concurrencer Societe.com. Pour offrir ce service, elle agrège des data de l’Insee, l’Inpi, le Bodacc ou encore du site du gouvernement data.gouv.fr.

Siren/siret, Kbis, numéro de TVA intracommunautaire, avis de situation Siren, bilans, statuts, convention collective ou encore coordonnées des dirigeants d’une entreprises… Toutes ces informations légales sont consultables facilement et rapidement. Elles sont également téléchargeables depuis le site Docubiz.fr.

Docubiz est destinée aux comptables, aux juristes, aux commerciaux, aux directeurs d’entreprises, et à tous ceux, y compris les particuliers, qui souhaitent obtenir ce type d’informations. Ils peuvent ainsi accéder en quelques secondes aux data de plus de 10 millions de sociétés françaises.

Une offre premium avec des options supplémentaires

Docubiz propose une offre premium pour les professionnels désireux de bénéficier d’un accès illimité aux data légales d’entreprises françaises.

Pour 39,90 euros par mois, sans engagement, il est notamment possible de télécharger cinq Kbis, d’obtenir 100 coordonnées de dirigeants d’entreprises, d’accéder de manière illimitée à des numéros de TVA et des avis de Siren, et même de profiter de cinq analyses financières.

La start-up compte bientôt aller encore plus loin, en proposant un système de notifications, pour avertir ses abonnés des changements juridiques concernant une sélection d’entreprises de leur choix.

Crédit photo: pexels