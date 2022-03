Guerre en Ukraine: même les États-Unis subissent la hausse du prix du pétrole 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

Comme dans le reste du monde, aux États-Unis, le prix du pétrole a largement augmenté en lien avec l’invasion russe en Ukraine. Sauf que contrairement à la plupart des pays européens, les États-Unis ne sont pas dépendants de la Russie pour leurs ressources en gaz et pétrole. Cependant, dans une économie mondialisée, la rareté d’un produit entraîne l'augmentation de son prix et cela pour tout le monde. De plus, l’Europe, obligée de se tourner vers d’autres fournisseurs comme l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), entre en concurrence avec un de ses plus gros acheteurs: les États-Unis.

Le 8 mars, le président Biden a annoncé l’interdiction immédiate d’importation de pétrole et de gaz naturel russe . Mais avant même cette décision, les prix avaient commencé à augmenter car comment faire commerce avec les sanctions appliquées aux systèmes bancaires russes ou trouver les moyens de transport adaptés?

Par ailleurs, l’OPEP, elle-même alliée à la Russie, rechigne à augmenter sa production. Et pour les entreprises américaines pétrolières, il est compliqué de sur-produire pour compenser le manque à gagner russe et ce parce que le marché a été fragilisé par le Covid 19 et subit une pénurie de main d'œuvre.

Que pourrait faire Biden?

Pour le moment, les américains soutiennent la décision du président. Selon un récent sondage, 71% sont en faveur de l’interdiction d’importation du pétrole russe même si cela augmente les prix. 78% des personnes interrogées se disent également prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens dans leur pays.

Mais les prix du pétrole ne sont pas les seuls à augmenter. Logement, nourriture, mobilier, l’inflation est partout . Biden a affirmé qu ’il ne pouvait pas agir pour limiter la hausse des prix. Le magazine Insider recense les potentielles solutions débattues: se servir dans certaines réserves stratégiques de pétrole, augmenter la production de certains pays, réduire les taxes à la pompe, augmenter la production d’énergie verte.

D’après les économistes interrogés par le magazine, aucune ne pourrait être complètement efficace à court terme. Une proposition de limiter les taxes à la pompe a été refusée par le Sénat et cette solution, dans tous les cas, ne convainc que peu les économistes . En novembre, l’administration Biden avait déjà essayé de libérer certaines réserves pour contrer l'augmentation des prix, cela n’avait pas vraiment fonctionné .