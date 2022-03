L'affection d'un chien peut participer à réduire la douleur et l'anxiété

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Ce n'est pas la première fois que des chercheurs s'intéressent aux effets des chiens sur l'humain et l'idée qu'ils seraient bénéfiques à notre santé a été prouvée de nombreuses fois. Aujourd'hui, les chiens de thérapie sont de plus en plus présents sur les campus universitaires américains, cela aide les étudiants à renforcer leur sentiment d'appartenance , à mieux gérer le mal du pays et la solitude, tout en réduisant leur anxiété et leur stress.

À l’hôpital Royal University au Canada, une équipe de chercheurs en sociologie et en médecine s’est intéressée aux effets de la thérapie canine dans le service d’urgence . Dans les salles d'attente des urgences, ils ont demandé aux patients d’évaluer leur niveau de douleur, d'anxiété et de bien-être en plus d’enregistrer leur tension et leur rythme cardiaque. Après dix minutes de thérapie canine en présence d'un dresseur, leur auto-évaluation s’améliore. Ici, la thérapie consiste en une discussion avec le maitre-chien et un échange affectueux avec le chien. En soumettant le même questionnaire à des patients n'ayant pas reçu cette visite, les scientifiques constatent un écart entre les deux.

Plusieurs centaines de patients ont participé à l'enquête avec une répartition égale en termes d'âge, de genre et de milieu social. Il leur était demandé d'évaluer leur douleur sur une échelle de 1 à 10 et ce avant et après la thérapie canine. Malgré le fait que la plupart des personnes évaluées ne reçurent aucun médicament anti-douleur, leur évaluation de celle-ci a diminué après le passage du chien. Les chiens pourraient être une manière de se distraire des symptômes, modifier la perception de la douleur ou activer une réponse hormonale et neurologique bénéfique à la gestion de la douleur.