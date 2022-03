Regrouper ses crédits pour augmenter son pouvoir d’achat

Éviter le surendettement

Investir dans un bien immobilier, changer de voiture, s’offrir un bateau, une moto… autant de raisons valables, motivées par le plaisir ou la nécessité, de contracter un, voire plusieurs crédits…

Selon la Banque de France, en 2021, le montant total de l'encours brut dû par les ménages pour l’habitat est de 1201 milliards d’euros. Un chiffre auquel s’ajoute l’encours brut du crédit à la consommation pour 194 milliards d’euros. Des crédits pouvant mener à des situations de surendettement. En 2020, toujours selon la Banque de France, 108.731 dépôts de dossiers de surendettement ont été déposés.

Car trop de crédits tue le crédit! Surtout lorsque ces crédits sont souscrits auprès de plusieurs institutions financières différentes. Les taux d’intérêt peuvent différer et les divers remboursements devenir compliqués à honorer, conduisant à des situations financières tendues. Mais des solutions existent pour financer ses projets, sans pour autant creuser son déficit budgétaire, et ainsi conserver un pouvoir d’achat satisfaisant. Le regroupement de crédits constitue l’une de ces solutions.

Vers une réduction de ses mensualités

Le regroupement de crédits, appelé aussi rachat de crédits, permet de regrouper l’ensemble de ses prêts en un seul et même crédit pour obtenir un meilleur taux d’intérêt et/ou allonger la durée du prêt.

«Nous travaillons au quotidien avec différents types de demandeurs comme, par exemple, des personnes qui ont plusieurs crédits avec des taux d’intérêt assez élevés et qui souhaitent réduire leurs mensualités pour éviter le surendettement», explique Sylvain Mehareche, directeur général de l’entreprise Partners Finances.

Fondée en 1996, la société, leader sur son marché, accompagne également des clients qui souhaitent réaliser un regroupement de crédits afin d’optimiser leur situation financière pour pouvoir investir dans d’autres projets. Notamment des investissements dans l’immobilier locatif, l’art, la réalisation de travaux, etc, … «Il faut savoir que le rachat de crédits ne concerne pas seulement les personnes surendettées», précise Sylvain Mehareche.

Un accompagnement sur-mesure

En pratique, le regroupement de crédit consiste à mettre en relation un client avec plusieurs établissements bancaires qui acceptent – ou non – de reprendre ses prêts. Partners Finances est ce qu’on appelle un mandataire non exclusif (MNE). Il joue le rôle d’interface qui renégocie avec les organismes de crédit et les banques, les taux et les mensualités de ses clients. Il permet de proposer des solutions parfaitement adaptées à la situation de chaque client, en s’adaptant à de nouvelles pratiques de consommation et en simplifiant des démarches allant jusqu’au déblocage des fonds.

Âge, revenus, nombre d’enfants, régime matrimonial, profession, lieu de domiciliation, montant et nature des crédits… Autant de critères qui varient selon les profils et demandent un traitement adapté à ces situations hétérogènes. Plusieurs profils qui supposent des solutions personnalisées.

Partners Finances assure un accompagnement sur mesure grâce à ses 530 conseillers experts. Ceux-ci proposent, en fonction du profil des clients, les meilleures solutions de rachat de crédits à mettre en place.

Des outils en ligne pour une offre adaptée

Tout d’abord, Partners Finances met à disposition des particuliers un simulateur en ligne pour les aider à calculer leurs nouvelles mensualités post regroupement de crédit.

Ensuite, pour savoir si l’on est éligible à un regroupement de crédit, le plus simple est de procéder à une simulation en ligne, sur le site Internet de Partners Finances. Une démarche rapide, gratuite et sans engagement, qui permettra en 3 minutes environ d'enregistrer sa demande. Une fois le dossier accepté, une proposition de rachat de crédit est envoyée directement par un collaborateur de Partners Finances.

Enfin, pour ceux qui se retrouveraient dans une situation critique, l’entreprise met également à disposition un simulateur en ligne d’endettement. Qu’il s’agisse d’un rachat de crédit immobilier ou d’un regroupement de crédits à la consommation, il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour avoir recours à l’une de ces solutions.

Plus de 5,3 millions de clients

D’ailleurs, en plus de réduire ses mensualités, le client peut aussi intégrer un besoin de trésorerie à sa démarche. Et repartir ainsi du bon pied!

Plus de 5,3 millions de familles ont déjà fait appel aux services de Partners Finances, qu’il s’agisse de jeunes actifs comme de seniors. «Les retraités peuvent avoir du mal à contracter certains crédits. Le regroupement leur permet d’optimiser leurs mensualités ou de dégager une trésorerie complémentaire», conclut le directeur général de l’entreprise Partners Finances.

