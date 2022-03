Boire deux bières par jour ferait vieillir votre cerveau de dix ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newatlas, ScienceAlert

Une récente étude, publiée dans la revue Nature Communication, a révélé que boire quatre unités d'alcool par jour –soit deux bières ou deux verres de vin– provoquent d'importants dommages structurels au cerveau et une perte de volume cérébral.

En effet, une équipe de l'Université de Pennsylvanie a examiné les IRM cérébrales de 36.678 patients. Elle a pu démontrer que seulement une à deux unités d'alcool consommées par jour réduiraient le volume global du cerveau et de matière grise. Les scientifiques précisent qu'une pinte, une bouteille de bière, de cidre ou un verre de vin, représentent chacun deux unités. Plus la consommation quotidienne est forte, plus les dangers pour notre cerveau sont grands.

De grandes pertes au niveau cérébral

Passer de zéro unité d'alcool quotidien à une représenterait un vieillissement du cerveau de six mois. Passer d'une unité à deux le ferait vieillir de deux ans, et ainsi de suite. Le chiffre le plus alarmant: une personne buvant quatre unités par jour pourrait subir jusqu'à dix ans de vieillissement cérébral. Et encore une fois, il ne s'agit là que de deux pintes par jour.

«Il y a des preuves que l'effet de la consommation d'alcool sur le cerveau est exponentiel», déclare Rémi Daviet, l'un des auteurs. «La consommation excessive d'alcool est pire pour le cerveau, mais nous n'avons pas encore examiné cela de près.»

Les scientifiques soulèvent, par ailleurs, un fait étonnant. «Le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism recommande aux femmes de ne pas consommer plus d'un verre par jour, et le double pour les hommes; soit une quantité qui dépasse le niveau de consommation associé dans notre étude à une diminution du volume cérébral», précise Henry Kranzler, chercheur en psychiatrie. Les recherches ont démontré pourtant que, peu importe le sexe, les dangers sont présents. De quoi reconsidérer sa consommation d'alcool...