Le record du plus gros crowdfunding battu sur Kickstarter (et ce n'est qu'un début)

7,5 millions de dollars en six heures. Le cap des 10 millions franchi dès le début de la deuxième journée. Et les 20 millions atteints en cinq jours à peine. C'est la performance inédite réussie par Brandon Sanderson, auteur de fantasy qui a lancé sa campagne de crowdfunding sur Kickstarter le 1er mars 2022.

Conscient de sa popularité déjà acquise, l'écrivain avait pour objectif officiel celui de dépasser le cap du million de dollars (environ 915.000 euros) avant la fin de sa campagne de financement participatif, d'une durée de trente jours. Il semble bien difficile de savoir où s'arrêtera ce déferlement de billets verts, qui passionne The Verge.

Né en 1975 dans le Nebraska, Sanderson a commencé à publier vers l'âge de trente ans. Ses livres, parus dans de nombreuses langues, composent un univers dans lequel chaque cycle de romans répond aux autres, tout en pouvant être lu indépendamment du reste. Parmi ses séries les plus connues, on compte «Fils-des-brumes», «Alcatraz» ou encore «Les Archives de Roshar». En France, les œuvres de cet auteur très prolifique (déjà plusieurs dizaines de livres) sont disponibles au Livre de Poche.

La montre et la glacière

Pour battre le record précédemment établi sur Kickstarter, celui de la montre Pebble Time (20,3 millions de dollars en 2016), Sanderson a juste eu besoin de promettre à ses fans la publication de quatre romans inédits, écrits en secret durant la pandémie de Covid-19. Ceux-ci paraîtront tous en 2023, à raison d'un par trimestre, aux formats numérique, papier et audio. Il était également possible de financer la création d'une box «Year of Sanderson» («L'année de Sanderson») contenant non seulement les quatre ouvrages inédits, mais aussi huit coffrets des différentes séries de l'écrivain.

Résultat: à l'heure où ces lignes sont publiées, 98.000 contributeurs ont déjà réservé l'une ou l'autre des contributions. La Pebble Time, elle, s'était contentée de 78.471 co-financeurs. Pour la petite histoire, Sanderson n'a eu besoin que de trente-cinq petites minutes pour réunir le premier million qui faisait figure d'objectif initial, explique le New York Times.

Voilà une incroyable success story qui devrait rester dans cette catégorie, contrairement au Coolest Cooler, glacière multi-fonctions qui figure toujours sur le podium des plus gros cartons de Kickstarter... mais dont le développement et la distribution menèrent tout droit au fiasco. Les livres étant déjà écrits, et l'auteur étant réputé pour son style, son imaginaire et sa loyauté, l'épopée Brandon Sanderson a tout pour rester dans l'histoire pour de bonnes raisons.