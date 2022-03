Six podcasts pour comprendre la guerre en Ukraine en moins de trente minutes

Temps de lecture: 3 min

3h52 du matin, jeudi 24 février 2022. Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine annonce lancer une opération militaire sur le territoire ukrainien pour «démilitariser et dénazifier» le pays. Depuis, les images des bombardements russes et des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens font la une des journaux du monde entier et la guerre s'intensifie. Difficile de suivre cette actualité géopolitique complexe sans un minimum de contexte.

Slate a sélectionné six podcasts courts pour comprendre les raisons et les enjeux de la guerre en Ukraine.

Pour comprendre les bases

«Que se passe-t-il en Ukraine?»

Vulgaire

Marine Baousson

12 minutes

Elle n'est ni journaliste, ni experte en géopolitique, et le conflit en Ukraine, elle n'y comprend rien. Alors la podcasteuse et humoriste Marine Baousson a regardé sur internet et fait un résumé en douze minutes des principales raisons de cette guerre. Dans cet épisode de Vulgaire publié le 24 février, elle résume les relations entre la Russie et l'Ukraine depuis la chute de l'URSS: révolution de 2004, élections frauduleuses, relations avec l'OTAN, guerre dans le Donbass et élection du président Zelensky, rien n'est laissé de côté mais tout est rendu très clair par les blagues et les analogies de Marine Baousson. Un podcast à écouter seul ou en famille, puisqu'il est accessible à des adolescents (à partir de 12 ans).

Pourquoi une guerre éclate maintenant?

«Ukraine: pourquoi Poutine choisit la guerre»

L'heure du Monde

Le Monde

18 minutes



La crise diplomatique entre les deux pays de l'ex-URSS ne date pas d'hier. Pourquoi Vladimir Poutine déclenche-t-il la guerre armée à ce moment précis du conflit qui l'oppose à l'Ukraine, alors même que l'intervention de la France semblait avoir calmé le jeu ? Les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk voulaient-elles réellement leur indépendance ou s'agit-il d'une mise en scène du Kremlin pour justifier l'invasion de l'Ukraine? Le correspondant du Monde à Moscou Benoît Vitkine, prix Albert-Londres 2019 pour sa couverture de la guerre dans le Donbass, résume au micro de L'heure du Monde le contexte et les raisons de cette attaque armée.

Les conséquences économiques

«Poutine, Vauban et le trésor de guerre»

La Loupe

L'Express

18 minutes



«Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie», a déclaré Bruno Le Maire le 1er mars sur franceinfo. Quelques heures plus tard, face aux menaces de l'ancien président russe Dmitri Medvedev , le ministre de l'Économie français se rétracte et parle d'un terme «inapproprié». C'est pourtant bien une guerre économique qui a commencé entre la Russie et les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, comme le racontent deux journalistes économiques de L'Express au micro de Xavier Yvon dans La Loupe .

Selon Béatrice Mathieu et Raphaël Bloch du service économie de l'hebdomadaire, les menaces de Bruxelles et Washington n'effraient pas Vladimir Poutine, qui consolide et autonomise son économie depuis des années en prévision d'éventuelles sanctions occidentales. Un épisode didactique, qui ouvre les yeux sur le caractère prévisible de cette guerre pour qui s'intéresse de près à l'économie russe.

Portrait du président ukrainien



«Qui est vraiment Volodymyr Zelensky?»

Le Point J

La RTS

13 minutes

C'est devenu la coqueluche de tous les médias internationaux: le président Volodymyr Zelensky incarne depuis quelques jours une certaine image calme et combattante du peuple ukrainien. Mais qui est vraiment cet ancien comédien élu en 2019? Peut-il s'improviser chef de guerre? Quel bilan politique avait-t-il au moment où éclate cette guerre? La journaliste de la Radio Télévision Suisse (RTS) Caroline Stevan interroge Ioulia Shukan, maîtresse de conférences en études slaves à l'Université Paris Nanterre, dans un épisode du podcast Le Point J. Pour l'universitaire, Volodymyr Zelenski avait une image bien moins glorieuse avant que cette guerre n'éclate et les prochains jours devraient décider de sa légitimé à rester au pouvoir. Pas évident quand on sait que le président ukrainien, qui a refusé de fuir à l'étranger, aurait survécu ces dernières jours à trois tentatives d'assassinat .

Histoire de l'OTAN

«À quoi sert l'OTAN?»

L'Antisèche

Le Journal du Dimanche

4 minutes



Poutine n'a que ce mot à la bouche: OTAN. Vos cours d'histoire vous semblent loin et vous ne vous rappelez pas bien ce que c'est? Les journalistes du Journal du Dimanche résument l'histoire et la fonction de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans un épisode du podcast L'Antisèche à la fois concis et étayé. En quatre minutes à peine, on comprend mieux pourquoi l'OTAN est au cœur des tensions entre Poutine et l'Europe, et quel rôle cette alliance politique pourrait jouer dans le conflit armé.

L'ombre d'une guerre mondiale?

«Invasion de l'Ukraine: à l'aube d'une troisième guerre mondiale?»

Le Monde devant soi

Slate.fr

35 minutes



En envahissant l'Ukraine, Poutine applique les mêmes méthodes qu'Hitler en 1939 lorsqu'il a envahi la Pologne. Une troisième guerre mondiale est-elle à craindre? Les journalistes Jean-Marie Colombani et Alain Frachon échangent au micro d'Hélène Decommer dans Le Monde devant soi (Slate.fr) pour analyser la situation actuelle, qu'ils jugent particulièrement inquiétante pour les pays membres de l'OTAN. Si Poutine entreprenait une invasion plus massive de pays européens pour rétablir la «Grande Russie», les membres de l'OTAN n'auraient plus d'autre choix que d'envoyer des troupes pour défendre les frontières de l'Union européenne et d'entrer en guerre.