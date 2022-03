Le président-candidat Macron à l'épreuve de la guerre en Ukraine

Temps de lecture: 2 min

En pleine guerre de la Russie contre l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est adressé ce mercredi 2 mars aux Français. Il a notamment abordé la question de l'indépendance économique de notre pays, et celle de sa défense. Son but: unir la population française derrière lui et, comme un message subliminal, lui dire: «Gardez-moi comme président pour gérer cette situation.» Ce vendredi, il a confirmé sa candidature à la présidentielle d'avril dans une lettre publiée dans la presse quotidienne régionale.

Emmanuel Macron maintient le dialogue avec Vladimir Poutine, les deux hommes se sont entretenus par téléphone jeudi. Un échange particulièrement tendu à la suite duquel le président français a estimé que «le pire [était] à venir» en Ukraine.

Dans cette crise, le chef d'État joue les protecteurs. Lors de son allocution de mercredi, il l'a assuré: «Je n'ai et n'aurais qu'une boussole, vous protéger.»

Comment analyser la prise de parole d'Emmanuel Macron? Dans quelle mesure les sanctions contre la Russie risquent-elles de se retourner contre l'économie française? Quel impact cette guerre peut-elle avoir sur l'élection française?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs, et Neïla Latrous, journaliste politique à Franceinfo, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.