Quelles sont les conditions pour ouvrir un compte en ligne?

Banque en ligne: une offre grandissante

L'idée de posséder un compte dans une banque en ligne peut en effrayer certains. Lorsque l'on est habitué au circuit d'un établissement bancaire traditionnel, avec un conseiller et des horaires d'agence, le saut dans l'inconnu peut dérouter.

Pourtant, la réalité se vit de plus en plus en version dématérialisée. Les banques en ligne mettent tous les moyens en œuvre pour rassurer leurs potentiels futurs utilisateurs, simplifier et sécuriser leurs démarches et leur permettre de profiter de leurs nombreux services.

Grâce aux frais bancaires réduits, aux applications intuitives pour une utilisation toujours plus simple, sans intermédiaire, aux gammes de services performantes et au bonus de bienvenue, les banques en ligne ont su se faire une place de plus en plus importante dans le paysage bancaire français, et ainsi séduire le public.

Ouvrir un compte bancaire en ligne: les quatre principales étapes

Ouvrir un compte bancaire est aujourd'hui très simple. Faciles, et rapides, les démarches sont accessibles à toutes et tous. Quelques clics, des étapes balisées, et le compte est ouvert.

Il est possible aujourd'hui d'ouvrir un compte bancaire en ligne directement sur internet ou sur une application, depuis son smartphone ou son ordinateur. Seulement quatre étapes sont nécessaires.

La première étape, quel que soit l'établissement choisi, consiste à remplir un formulaire de souscription en ligne. Il vous permettra de renseigner vos informations personnelles.

La deuxième étape est également très simple : il suffit de réunir et de fournir les pièces justificatives demandées par la banque en ligne sollicitée.

Généralement, il s'agit:

- d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité…),

- d'un relevé d'identité bancaire (RIB),

- d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone, attestation d'assurance…),

- d'une attestation de revenus (copie des dernières feuilles de salaire, de l'avis d'imposition le plus récent…),

- d'une photographie de sa signature sur une feuille vierge.

L'envoi de ces pièces justificatives se déroule de manière sécurisée. Il est possible de procéder directement en ligne, par e-mail en les prenant tout simplement en photo avec un smartphone.

L'étape suivante consiste à signer le contrat de souscription, à l'aide d'une signature électronique.

Enfin, la dernière étape est l'examen du dossier par la banque sélectionnée. C'est là que cette dernière validera ou non votre demande. Pour mettre toutes les chances de votre côté, veillez à envoyer un dossier complet. Cela permettra de surcroît que ce dernier soit traité dans les plus brefs délais.

Compte en ligne: un premier dépôt minime

La plupart des banques demandent un premier dépôt (par virement) lors de l'ouverture du compte. Souvent, il va de 10 euros à 300 euros. Enfin, d'après l'article L312-1 du Code monétaire et financier, toute personne majeure, capable, dont l'identité et l'adresse sont justifiées, a le droit d'ouvrir un compte en banque.

Cependant, il arrive qu'une banque en ligne refuse l'ouverture d'un compte bancaire courant (gratuit). Il s'agit parfois d'une situation d'interdit bancaire. Parfois, aucun motif n'est fourni.

Quelle que soit la raison, n'hésitez pas à demander des informations à la Banque de France.

Une fois toutes les étapes validées, une carte bancaire, un code secret ainsi que des codes de connexion à un espace sécurisé (accessible depuis son ordinateur ou son smartphone) seront envoyés au nouvel utilisateur.

Ouvrir un compte en ligne, c'est gagner de l'argent

De nombreux avantages vont de pair avec l'ouverture d'un compte dans une banque en ligne. L'aspect dématérialisé de l'opération réduit de fait les frais bancaires. Ces derniers sont même gratuits dans certains établissements.

Ensuite, de nombreuses offres promotionnelles sont mises en place pour séduire de nouveaux adhérents. Les options peuvent revêtir la forme de gratuité de frais durant une période déterminée, la gratuité d'une carte bancaire ou encore une prime d'accueil versée sur votre compte une fois ouvert.

Crédit photo: pexels