S'il n'avait pas fui Versailles à la Révolution, Louis XVI aurait peut-être gardé sa tête

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Si le roi Louis XVI n'avait pas essayé de s'échapper de Versailles pendant la Révolution française, croyez-vous qu'il aurait sauvé sa tête?»

La réponse de Francis Reitter, professeur d'histoire à la retraite:

Le fait pour Louis XVI de s'échapper a entraîné son arrestation et son procès.

C'est pendant l'instruction de ce procès qu'on a découvert dans le château des Tuileries, en novembre 1792, l'armoire de fer renfermant des documents compromettants pour lui (correspondance avec l'Autriche, et autres…) qui prouvaient son double jeu.

Une caricature montrant l'ouverture de l'armoire de fer de Louis XVI, où était dissimulée –entre autres– sa correspondance avec Mirabeau, dont le cadavre surgit ici du placard. | Bibliothèque nationale de France via Wikimedia

Louis XVI a donc été accusé de conspiration et, de ce fait, été condamné à mort par 387 voix sur 721. Sans la fuite à Varennes, on n'aurait peut-être pas découvert l'armoire de fer et il aurait peut-être sauvé sa tête!

J'ajoute que, pour Robespierre et ses partisans, les «montagnards», majoritaires à la Convention à partir de la Première République (21 septembre 1792), le roi ne peut plus ÊTRE, puisque la République EST! (Pour résumer d'une phrase sa pensée.)