La campagne présidentielle se joue-t-elle uniquement à droite?

Temps de lecture: 2 min

Le premier tour de l'élection présidentielle se rapproche et les trahisons se multiplient. La semaine dernière, Éric Woerth quittait Valérie Pécresse pour rallier Emmanuel Macron; cette fois-ci, c'est Nicolas Bay, un des plus hauts cadres du Rassemblement national (RN), qui lâche Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour. «La campagne d'Éric Zemmour a une véritable dynamique […]. Il y a un problème dans la gestion [du RN], ça relève plus de la secte que du fonctionnement d'un parti politique mature», a balancé Nicolas Bay au micro de BFMTV.

Pourquoi autant de transfuges de dernière minute? Comment expliquer que la droite et l'extrême droite occupent autant le terrain? La gauche a-t-elle abandonné la course?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec David Revault d'Allonnes, rédacteur en chef politique du JDD, et Éric Le Boucher, éditorialiste et auteur de Échec à la barbarie, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.