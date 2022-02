Une niche de chien frappée par une météorite va rapporter des milliers d'euros à ses propriétaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NewYorkPost

Elle va certainement devenir l'une des niches de chien les plus chères au monde. Le 23 avril 2019, une météorite a frappé la maison de Rocky, un berger allemand qui vit au Costa Rica avec ses propriétaires. Heureusement, l'animal qui se trouvait à l'intérieur n'a pas été blessé, mais la niche, elle, a subi un bel impact: un trou d'environ 15 cm sur le toit.

Les propriétaires de Rocky ont eu la riche idée de la mettre aux enchères chez Christie's. Le prix de vente attendu est mirobolant: de 200.000 à 300.000 dollars (176.000 à 264.000 euros).

Un objet particulièrement rare

«Il s'agit d'une vente aux enchères vraiment passionnante et d'une opportunité pour les collectionneurs», déclare James Hyslop, responsable des sciences et de l'histoire naturelle chez Christie's. Cette maisonnette fait partie d'une série d'enchères intitulée Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites qui se déroule jusqu'au 23 février.

«Les météorites sont des objets incroyablement rares; le poids combiné de toutes celles qui sont connues est inférieur à la production annuelle d'or. Depuis qu'une exposition à Paris présentait une voiture célèbre frappée par une météorite, je voulais mettre aux enchères un objet frappé par un objet extraterrestre aussi.»

La niche de Rocky ne sera pas la seule sur le devant de la scène. «Je suis ravi de pouvoir maintenant offrir la célèbre niche impactée par une météorite de Rocky et son impacteur qui l'accompagne», précise James Hyslop. La météorite sera en effet également mise aux enchères et devrait se vendre entre 40.000 et 60.000 dollars (35.000 et 52.000 euros). D'après le site MeteoritesEtBijoux, les prix de ces objets venus de l'espace sont très variables: un morceau authentique de météorite lunaire va de 200 à 300 euros le gramme, quand les très rares basaltes lunaires se vendent 1.000 euros le gramme.

«La crainte et l'émerveillement semblent être rares ces jours-ci, mais pas lorsque vous avez en main un objet de l'espace extra-atmosphérique qui est plus ancien que la Terre; un objet qui a livré les précurseurs de la vie à notre planète il y a des milliards d'années –puis des milliards d'années plus tard a mis fin au règne des dinosaures et au commencement de l'humanité», assure Darryl Pitt, conservateur de la collection Macovich.