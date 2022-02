Quelle est l'heure idéale pour dîner?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Alors que nous venons de souffler les bougies des deux ans du Covid en France, nos vies reprennent un goût de normalité. Pourtant, certaines de nos habitudes ont bien changé depuis 2019, notamment en matière d'alimentation.

Lorsque le télétravail a débuté, le quotidien de beaucoup a été chamboulé. Alors que dans les open-spaces, il est souvent mal vu de s'empiffrer en dehors des heures de repas, à la maison, personne ne nous juge. En changeant nos habitudes de consommation, ce sont aussi nos horaires de repas qui se sont décalés.

Comme s'en amuse la comédienne et humoriste américaine Kristen Schaal dans un post Twitter, le petit-déjeuner est maintenant à 6h30, le déjeuner à 10h30, le dîner à 16h30 et le dessert à 20h.

6:30am Breakfast.

10:30am Lunch.

4:30pm Dinner.

8:00pm Dessert.

Society has been doing mealtimes totally wrong. — Kristen Schaal (@kristenschaaled) April 25, 2020

Mais pour la nutritionniste et PDG de Flo Living, Alisa Vitti, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors, quel est donc le moment idéal pour dîner?

Une fourchette horaire

La réponse est assez floue, mais les spécialistes ont tout de même déterminé une tranche horaire. «Toute heure entre 18h et 20h est une heure de dîner “idéale”», répond la diététicienne Tracy Lockwood Beckerman au HuffPost. Cette fourchette horaire peut paraître tôt, pourtant, elle est idéale, «parce que cela donne à la personne suffisamment de temps pour digérer avant de se mettre au lit vers 22h ou 23h», poursuit-elle.

Mais, comme pour tout, il y a des exceptions. Si ce mode de vie correspond parfaitement aux couche-tôt, pour les couche-tard c'est une autre histoire. La spécialiste assure que «les noctambules devraient dîner plus tard que les lève-tôt pour réduire les risques de grignotages inutiles tard dans la nuit».

Il faut toujours évaluer son heure de dîner par rapport à celle de son coucher. Un repas riche peut affecter votre sommeil à cause de la digestion. «S'il y a trop de nourriture digérée dans votre estomac et que vous vous allongez, cela pourrait potentiellement exercer une pression sur votre sphincter œsophagien, entraînant un reflux désagréable», analyse Tracy Lockwood Beckerman.

Ce principe est propre à chacun, et pour bien évaluer son heure parfaite pour dîner, il faut penser au déjeuner. Par relation de cause à effet, si vous prenez votre déjeuner tôt, votre estomac aura faim plus tôt au moment du dîner et inversement. Lorsque vos écarts de repas sont trop grands, la spécialiste vous conseille d'y ajouter une collation. Elle vous permettra d'arriver moins affamé au prochain repas et donc de trop manger.

L'heure du repas pourrait même être considérée comme une question de sexe. «Les femmes en âge de procréer [...] ont besoin de plus de calories et de plus de macros à combustion lente», assure l'experte. Une plus grande flexibilité et une écoute de leur corps leur seraient favorables. Quant aux hommes, ils doivent aussi écouter leur corps, même si leurs hormones ne fluctuent pas autant.