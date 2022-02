Le Top 6 des meilleurs produits L’Oréal Paris sur le site MAKEUP

Maquillage, soins de la peau et des cheveux… la gamme L’Oréal Paris fait figure de référence en matière de cosmétiques. Grâce à ses produits de qualité, elle vous permet de prendre soin de vous et de souligner votre beauté, au quotidien. Retrouvez le Top 6 des meilleurs produits L’Oréal Paris disponibles sur la boutique en ligne MAKEUP. Très présente en Europe, celle-ci offre depuis novembre 2021 à sa clientèle française plus de 77000 références de 2000 marques différentes.

6- Le mascara Mega Volume Miss Manga

Marre de l’effet « paquets » ou des cils fatigués qui tombent vers vos pommettes? Pour agrandir et intensifier votre regard, optez pour le Mascara de L’Oréal Paris baptisé Mega Volume Miss Manga. En plus d’apporter un volume XXL à vos cils, ce mascara leur redonnera une magnifique courbure!

5- Le shampooing aux trois argiles

Côté routine capillaire, adoptez le shampooing aux trois argiles de L’Oréal Paris. Non seulement sa formule exceptionnelle permet de réguler la production de sébum, mais elle apporte aussi un véritable coup de fraîcheur aux cheveux. Les argiles contenues dans le shampooing ont le pouvoir de nettoyer et purifier en profondeur le cheveu et le cuir chevelu. Il s’agit d’un allié de taille face à la pollution mais aussi aux gestes du quotidien, comme le séchage ou le brossage, qui peuvent fragiliser votre chevelure.

4- Le masque à l'huile de coco

Pour parfaire votre routine capillaire, adoptez aussi le masque à l’huile de coco de L’Oréal Paris. Appliqué une à deux fois par semaine avant votre shampooing, il apportera une hydratation profonde à votre chevelure. Idéale pour les cheveux abîmés, l’huile de coco jouera aussi un rôle protecteur.

3- Le Blush of Paradise

Vous ne supportez plus votre mine hivernale? Découvrez le blush of Paradise de L'Oréal Paris. Grâce à sa pigmentation rose profonde, un léger coup de pinceau suffira à rehausser votre teint de façon subtile. Si vous avez une carnation plus foncée, vous pourrez opter pour sa variation baptisée Melon Dollar Baby à la teinte orangée.

2- Le Lipstick liquide et ultra mat senteur macarons

Pour apporter une touche d’élégance et de gourmandise à votre visage, pensez au rouge à lèvres mat à la senteur macarons de L’Oréal Paris. Sa jolie couleur rose nude saura mettre en valeur vos lèvres et votre sourire de façon naturelle. Sa couvrance exceptionnelle vous offrira une tenue longue durée.

Selon votre carnation, vos préférences ou votre humeur, vous pourrez alterner avec le lipstick ultra mat de la même gamme baptisé Les Chocolats. Vous pourrez ainsi profiter de sa pigmentation rouge intense et de sa délicieuse odeur chocolatée.

1- La crème de jour aux huiles de noyau d'abricot et de riz

Appliquée chaque matin, la crème de jour L’Oréal Paris à l’huile de noyau d’abricot et de riz apporte un véritable coup d’éclat à votre visage. L’huile de noyau d’abricot est connue pour ses vertus illuminatrices, hydratantes et surtout pour son effet bonne mine. Quant à l’huile de riz, elle possède des propriétés tonifiantes et atténue notamment les poches sous les yeux et les cernes. C’est donc LA crème à intégrer d’urgence dans votre routine beauté!

Crédit photo: pexels