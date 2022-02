Le poppers est-il dangereux pour le cerveau?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Le poppers est facilement reconnaissable par son odeur très forte qui se rapproche de celle d'un vernis à ongles, d'un diluant à peinture ou d'un dissolvant. En inhalant les effluves de ce liquide, vous avez rapidement l'impression de bouillir de l'intérieur. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous avez l'impression d'être saoul, le tout pendant une vingtaine de secondes. Sensation désagréable pour certains, elle devient pour d'autres une addiction. Mais que se passe-t-il quand vous respirez ces effluves? Quels sont les risques pour votre cerveau?

Vendu dans de petites fioles en verre, le poppers est généralement composé de nitrite d'amyle, ou de propyle. Ils appartiennent à une classe de produits chimiques connus sous le nom de nitrites d'alkyle. Le nitrite d'amyle a été synthétisé pour la première fois en 1844 par le chimiste français Antoine Balard. Le scientifique a observé que la substance détendait les muscles lisses et dilatait les artères. Le produit chimique a donc été brièvement utilisé comme remède contre l'angine de poitrine, une douleur thoracique causée par une réduction du flux sanguin vers le cœur.

De nos jours, son usage n'est plus médical et le contenu est presque toujours étiqueté de manière inoffensive comme un désodorisant ou un lustrant pour cuir. Mais personne n'utilise le poppers pour cirer ses chaussures. En général, ce sont plutôt les jeunes qui l'inhalent lors de soirées entre amis, mais aussi pour augmenter leur plaisir sexuel.



Après avoir respiré le liquide en vous bouchant une narine puis l'autre, le sang afflue directement dans la tête et les reins. Le cerveau est envahi par des vibrations vertigineuses et les sensations sont similaires à celles dues à l'alcool. «Le nitrite d'amyle provoque le relâchement des muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins, ce qui augmente le flux sanguin dans le corps», explique le Dr Aifric Boylan, médecin généraliste australien au magazine Vice. «Respirer du poppers peut conduire à des effets physiques et mentaux qui ont tendance à ne durer que quelques minutes, y compris un sentiment d'euphorie, une augmentation de la libido, une réduction des inhibitions, une augmentation de la sensibilité de la peau, ainsi qu'une relaxation des parois de l'anus et du vagin», complète le généraliste.

À inhaler uniquement

«On ne pense pas que l'amyle entraîne beaucoup de problèmes à long terme, mais il existe certains risques à court terme», explique le Dr Boylan. Le relâchement des muscles lisses du corps peut également entraîner une série d'effets secondaires peu agréables, notamment des maux de tête, des douleurs thoraciques, des saignements de nez ou un dysfonctionnement érectile temporaire. Mais attention, il est formellement déconseillé de boire le liquide, vous risqueriez une méthémoglobinémie, c'est-à-dire l'incapacité du sang à transporter l'oxygène, qui se traduit ensuite par la mort.

Mais est-ce que cela rend les poppers sans danger s'ils sont consommés avec modération? «L'amyle est certainement moins nocif que de nombreuses autres drogues récréatives et n'entraîne pas de dépendance physique», conclut le docteur. Il est bon de noter qu'il n'existe aucune preuve suggérant que le fait de sniffer du poppers occasionnellement provoque des lésions cérébrales. Pour rappel, le poppers est légal en France, mais interdit dans d'autres pays comme au Canada ou en Israël.