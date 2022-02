Sur l'Île Maurice, le Royal Palm fête ses 35 ans de succès

Temps de lecture: 5 min

Situé au nord-est de l'île verte qui fut française au XVIIIe siècle, propriété du groupe mauricien Beachcomber, le Royal Palm a été le premier palace sur la mer bâti le long d'une superbe plage privée de deux kilomètres de long, et le premier des Leading Hotels of the World de l'océan Indien.

Au Royal Palm, la plage, les palmiers, la piscine et la mer. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Le temps n'a pas nui à sa splendide localisation ni à son confort cinq étoiles, suites en abondance.

Voici le joyau hôtelier de l'île verdoyante, bien préservé des aléas du temps. Le bâtiment tout en longueur, un seul étage, se fond dans le paysage côtier du village de Grand Baie. Le Royal Palm emploie 300 personnes, un concierge et un excellent cuisinier français, William Girard, enfant de Bayonne, pour trois restaurants, dont un italien traditionnel (La Brezza), et ce depuis l'ouverture et le succès en forme de plébiscite de l'hôtel niché dans les arbres.

L'espace commun à l'hôtel Royal Palm. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Pour l'heure, la gastronomie franco-mauricienne d'un beau raffinement a bien intégré les goûts, les façons de faire et les secrets de la cuisine marine.

Le chef actuel, venu du Barthélemy à Saint-Barth, est un vrai sorcier de la soupe de poissons, de la bouillabaisse locale (sur commande) et du petit salé de la mer. William Girard officie le soir à La Goélette, une terrasse sur la mer, et à midi au Bar Plage, face à l'horizon marin. Tous les clients de l'hôtel sont des abonnés réguliers de ces deux restaurants élégants.

Au Royal Palm, le restaurant La Goélette. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Rares sont les clients à filer le soir au village voisin pour tenter de se régaler. Le meilleur de la pêche est livré tous les jours au chef Girard, un as des cuissons millimétrées, la babone (variété de mérou) saisie comme le loup et la soupe de poissons divine et parfumée.

Au restaurant La Goélette du Royal Palm, les crevettes. | Royal Palm Beachcomber Luxury

En fait, le Royal Palm, magnifiquement situé sur l'île, c'est la mer turquoise devant vous à l'infini: repos de l'esprit et du corps. Le palace tout en longueur est doté d'un spa, d'un cours de tennis, et il a bénéficié dans les années 1990 de la vision prospective du directeur d'alors, Jean-Pierre Chaumard, qui a fait du Royal Palm une destination privilégiée, exotique mais sans excès, au personnel stylé comme au Plaza Athénée de Paris.

Vue nocturne de l'hôtel au bord de la piscine. | Royal Palm Beachcomber Luxury

La douce vie

Jean-Pierre Chaumard, hôtelier dans l'âme, a aimé cet hôtel comme sa maison. Il a su attirer le Tout-Paris des stars: Alain Delon, Mireille Darc, Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday, Jean Dujardin… Et d'autres grands clients fameux qui ont forgé l'enviable réputation du Royal Palm pas seulement l'hiver (30 degrés sur la plage) mais en toutes saisons grâce à la douce vie qui y règne, aux soins de santé et de beauté, aux virées en mer en bateau, baignades, pique-nique sur des sites privilégiés chauffés par l'astre solaire jamais violent.

Au Royal Palm, restauration de nuit au bord de la piscine. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Oui, il y a un art de bien vivre sur cette plage non défigurée par les bâtiments et lieux de vie. Les architectes locaux de Beachcomber ont eu à cœur de protéger les sites naturels (la beauté est votre compagne), c'est en cela que le Royal Palm est si apprécié de ses fidèles: bien vivant le bonheur de séjourner ici, de se régaler des plats du chef William Girard. C'est la simplicité des préparations qui plaît à commencer par les poissons pêchés là, apprêtés sans chichis, dans leur simplicité originelle.

Le chef William Girard. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Les spécialités du chef William Girard



Le gaspacho de pomme d'amour, tartine de tapenade, jambon

Les crevettes aux épices, concombre et tomates, oignons

Le bavarois de courgettes rafraîchi à la menthe, crabe

La pêche du jour snackée aux feuilles de carvi, crevettes

L'effeuillé de bourgeois (poisson), chou et asperges, beurre, lait de coco

La terrine de foie de canard aux épices douces, poivre vert

La soupe froide de dholl (lentilles indiennes) au curcuma, salade de fruits de mer

Les camarons (grosses crevettes) et fenouils confits à l'orange, achard d'ananas

La babone épicée à l'indienne, riz basmati aux petits pois

Le filet de porc à la marjolaine, flan de brocolis

L'émincé de bœuf sauté aux agrumes, frites de foie gras

Le capitaine snacké au beurre blanc

Le capitaine rôti, champignons à l'échalote, chou vert

La pêche du jour snackée aux feuilles de carri poulé

Les spaghettis aux crevettes, olives, câpres

Le parmentier de pintade à la pulpe de patate douce

Le filet de bœuf poêlé, légumes, sauce au poivre vert

Le carré d'agneau, chapelure de citron, piment

Le filet de bœuf Wagyu, gratin, jus au romarin

Au restaurant La Goélette, l'agneau. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Desserts



Les croustillants d'ananas rôti au caramel vanillé

Le douceur de chocolat Dulcey, croustillant de noisette

La fraîcheur d'agrumes aux épices douces, sorbet à l'orange

Les fruits rouges marinés, meringue, biscuit et sorbet

Les bananes flambées au rhum de l'île Maurice

Les crêpes Royal Palm

La poire Belle Hélène sauce chocolat

Recette de la bouillabaisse du Royal Palm

Pour 10 personnes:

Ingrédients

8 kg de poissons de roche

550 g d'oignon

100 g de fenouil

4 kg de tomates

40 g d'ail

500 g de carottes

600 g de concentré de tomates

Une once de Ricard

4 l de fumet de poisson

30 g de gros sel

20 g de badiane

3 g de safran pistil

5 g de piment d'Espelette

Videz, nettoyez les poissons de roche. Saisissez-les cinq fois à l'huile d'olive chaude dans une grande casserole. Déglacez au Ricard.

Lavez et émincez les légumes, faites-les compoter dans une poêle et ajoutez les tomates à la fin. Déglacez au fumet de poisson. Ajoutez le tout dans la casserole.

Mouillez à hauteur sans faire bouillir, écumez, ajoutez le gros sel, la badiane, le safran et le piment d'Espelette.

Laissez cuire une heure, retirez du feu, mixez le liquide de cuisson, passez-le au chinois, pressez à fond, faites-le réduire jusqu'à obtention d'un bouillon clair et goûteux. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Laissez refroidir et accompagnez cette bouillabaisse d'un aïoli:

Pelez et enlevez le germe de 6 gousses d'ail, pilez-les en pommade dans un mortier. Ajoutez 2 jaunes d'œufs et 25 cl d'huile d'olive en fouettant bien le tout. Terminez par le sel, le poivre et quelques gouttes d'un jus de citron.

Tous ces plats sont servis aux deux restaurants, La Goélette pour le dîner, le chic mauricien, au déjeuner au Bar Plage en surplomb de la mer, et servi en chambre sur votre terrasse par le room service très demandé par la clientèle du palace mauricien qui dîne face à la mer.

Au Royal Palm, le Bar Plage. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Le Royal Palm Beachcomber Luxury

30512 Grand Baie Île Maurice. Tél.: +230 209 8300. Spa. Chambres et suites à partir de 850 euros en Suite Junior ou 2.250 euros en période de vacances de Noël. Déjeuner sur la plage de 60 à 90 euros, rosé français.

Au Royal Palm, la suite Junior. | Royal Palm Beachcomber Luxury

La Brezza

Restaurant italien, tables sur la mer, un «must» pour les résidents dans la fraîcheur du soir, un beau moment. À ne pas manquer au dîner.



Au Royal Palm, le restaurant La Brezza. | Royal Palm Beachcomber Luxury

Les plats traditionnels du chef Luca: pizzas, spaghetti carbonara, risotto au safran délicieux, taglioni aux truffes en saison, tiramisu au mascarpone.