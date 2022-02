Ne pas connaître le salaire des autres peut vous conduire à être mal payé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Vous n'avez aucune idée du salaire que touchent des personnes qui occupent le même poste que vous dans une autre boîte, et c'est certainement un frein à votre évolution salariale: avoir conscience de la meilleure rémunération des autres pourrait vous ouvrir les portes d'un salaire plus généreux. Mais pour cela, il faut d'abord croire en la possibilité d'être mieux payé pour le même travail.

D'après une récente étude, la plupart des personnes interrogées sous-estiment ce que les autres salariés gagnent pour des emplois similaires dans d'autres entreprises. Selon les chercheurs, c'est même la principale raison pour laquelle elles n'osent pas abandonner leur poste pour un autre, qui s'avérerait plus rémunérateur.

Le compte-rendu de l'étude suggère que si les travailleurs sortaient de cette ignorance salariale, au moins 10% des emplois ne seraient pas viables aux taux de rémunération actuels. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs? Autrement dit, qu'un poste égal serait mieux rémunéré que celui actuellement occupé?

Le manque de transparence salariale est un facteur qui désavantage grandement les employés. De plus en plus d'entreprises prônent la transparence pour réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, mais outre cette tendance vers davantage d'égalité des sexes, lever le voile sur les salaires permettrait aux travailleurs d'examiner toutes leurs options. Dans un contexte de pandémie comme le nôtre, il est important de développer de la curiosité pour récolter les meilleurs fruits de l'arbre (et de son travail).

Prophétie autoréalisatrice

Pour cette étude menée en 2019 et 2020 en Allemagne, l'économiste à la London School of Economics Nina Roussille et son équipe ont interrogé 516 personnes représentatives de la population active. Ces dernières devaient dire si, pour un emploi similaire dans une autre entreprise, elles pensaient gagner plus, moins ou à peu près la même chose que ce qu'elles touchaient actuellement. Environ la moitié du panel a penché pour la troisième réponse. Or en comparant les salaires d'anciens collègues des participants qui avaient quitté leur entreprise pour une autre, l'équipe de recherche s'est rendu compte que les gens qui avaient changé de boîte avaient bénéficié «d'importants changements salariaux positifs». Les croyances du panel étaient donc nettement pessimistes par rapport à la réalité.

Ces résultats valident une prophétie autoréalisatrice «selon laquelle les entreprises peu rémunératrices peuvent encore réduire les salaires des personnes mal informées sur le marché du travail», commente Nina Roussille. L'étude n'a pas examiné pourquoi les gens étaient si mal informés sur les niveaux de salaire ailleurs. Mais elle suggère que les travailleurs sont très réticents à partager des informations concernant leur salaire, ou à demander les leurs aux autres.

Selon une étude d'une grande société financière internationale, 89% des personnes interrogés se sentiraient mal à l'aise de demander le salaire de leurs collègues et 38% ne voudraient pas communiquer le leur. Tamara Montag-Smit, professeure adjointe de gestion de l'Université du Massachusetts Lowell, assure que c'est une question de relationnel.

Mais tant que personne n'en parle, les entreprises en profitent. Nina Roussille et ses coauteurs espèrent que leurs recherches seront utiles aux travailleurs sous-payés sans le savoir.