Mon Petit Placement, l’appli pour faire fructifier votre argent sans effort

Après avoir été maintenu pendant deux ans à 0,5%, le taux de rendement du livret A a été relevé à 1% le 1er février 2022. Il s’agit certes d’une bonne nouvelle pour tous les détenteurs d’un livret A, mais ce taux de rémunération reste bien inférieur à l’inflation. Cela signifie que les épargnants continuent à perdre du pouvoir d’achat lorsqu’ils y placent leurs économies.

Dans ces conditions, de nombreux Français laissent encore dormir leur épargne sur leurs comptes courants ou leurs livrets, faute d’avoir trouvé une solution simple pour la dynamiser. Il existe pourtant des alternatives bien plus dynamiques que le livret A en matière de placement. Et c’est justement ce que propose la plateforme d’investissement Mon Petit Placement.

Des placements accessibles à tous

Dans l’esprit de beaucoup de Français, l’investissement financier serait encore réservé à une élite fortunée et initiée. Il s’agit pourtant d’une idée totalement erronée.

Chacun peut en réalité trouver le type d’investissement qui lui convient, selon son profil, à condition d’être bien orienté. La fintech lyonnaise s’est donc donné pour mission de rendre l’investissement accessible à tous, en proposant une solution de placement simple et sur mesure, que l’on soit novice ou plus initié.

Des investissements à partir de 300 euros

Finis les entretiens à rallonge avec votre banquier, cette application très intuitive permet d’ouvrir un compte 100% en ligne en quelques clics. Et pour accéder à ce service, il n’est pas nécessaire d’avoir une épargne à 4 ou 5 chiffres. Vous pouvez vous lancer à partir de 300 euros à investir!

L’approche de Mon Petit Placement trouve de plus en plus d’écho. Des milliers d’utilisateurs lui font déjà confiance pour placer leur épargne. Et de nouveaux investisseurs sont venus rejoindre les actionnaires historiques de l’entreprise qui a levé 6 millions d’euros en novembre 2021 pour devenir le leader de l’investissement pour les particuliers en France.

Des portefeuilles variés, sur mesure et éthiques

Afin de garantir un accès aux meilleurs placements, la start-up a sélectionné des produits financiers haut de gamme et performants. Elle s’est entourée pour cela de plusieurs experts de la gestion comme Lazard, Pictet ou encore JP Morgan.

Que vous soyez novice ou initié, Mon Petit Placement vous guide pour vous aider à choisir l’investissement le plus adapté à votre profil. La plate-forme propose ainsi toute une gamme de portefeuilles d’investissements classés du moins risqué au plus risqué.

Enfin, vous n’aurez pas à choisir entre la performance et vos valeurs. Grâce aux différents portefeuilles à thème (climat, égalité, santé, tech, etc) qu’elle propose, la société Mon Petit Placement vous permet d’investir votre argent tout en respectant vos convictions.

Comment ça marche?

Pour débuter, vous n’avez qu’à vous connecter au site monpetitplacement.fr et remplir un formulaire en ligne permettant de cerner votre profil et vos objectifs. En à peine 10 minutes, vous accédez à une proposition d’investissement adaptée à votre profil, qui vous sera présentée en vidéo, gratuitement et sans aucun engagement!

Vous pouvez ensuite gérer votre compte en ligne et suivre votre placement via votre Dashboard 100% sécurisé, qui garantit la protection de vos données personnelles et bancaires. Si vous avez la moindre question, les conseillers Mon Petit Placement restent joignables par téléphone, par mail ou sur le chat à tout moment.

Le mode de rémunération de la start-up est conditionné au rendement des investissements financiers de ses clients. En deux mots, Mon Petit Placement ne se rémunère que lorsque votre placement performe, c’est gagnant-gagnant!

Sachez aussi que ce service est sans engagement. Vous êtes libre de retirer votre argent quand vous le souhaitez, sans frais.

