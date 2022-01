Vous pouvez désormais être payé pour tester des sauces piquantes extrêmes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Voilà une annonce d'emploi qui pourrait intéresser les courageux aux papilles solides: l'entreprise américaine de lifestyle Wishlisted cherche son «testeur officiel de sauces piquantes». Expérience forte garantie.

Aucun prérequis ne semble nécessaire pour postuler, hormis peut-être une bonne connaissance de l'échelle de Scoville -une échelle de mesure inventée en 1912 pour évaluer la force des piments. Car l'emploi ne consiste pas uniquement à enchaîner les sauces piquantes: il faut également noter et décrire les produits, en les classant selon vos préférences. Un vrai «sommelier de sauces piquantes», a commenté l'entreprise.

Si vous êtes sélectionné (après avoir répondu à ce questionnaire avant le 31 janvier à minuit), vous recevrez sept bouteilles de sauces piquantes différentes ainsi qu'un «équipement de survie», rapporte Newsweek. Un équipement qui pourrait bien vous servir, étant donné que l'intensité des sauces ira de «doux» à «atomique», précise l'annonce. Parfait pour se réchauffer en plein hiver.

Question rémunération, la note a en revanche légèrement moins de saveur. Comptez 500 dollars (environ 448 euros) pour les tests et commentaires. Ce n'est pas l'emploi d'une vie, mais cela permet tout de même de rajouter un peu de piment dans les épinards.

Si c'est avant tout l'aventure et l'originalité que vous cherchez, devenir sommelier de sauce piquante est loin d'être le seul métier hors normes que vous pouvez trouver. Être payé pour manger du fromage à volonté, pour tester de la nourriture pour animaux, pour fumer et décrire du cannabis: autant de jobs surprenants existent bel et bien. Récemment encore, une autre annonce singulière qui avait surpris tout le monde. Une entreprise recherche un «DJ du chagrin d'amour»: quelqu'un prêt à écouter et classer les célèbres chansons de rupture pour confectionner une playlist des coeurs brisés.