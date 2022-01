Le pouvoir d'achat s'invite dans la campagne présidentielle

Temps de lecture: 2 min

Mercredi 27 janvier, près de 170 rassemblements ont eu lieu partout en France pour demander une hausse des salaires. À trois mois du premier tour de la présidentielle, le pouvoir d'achat devient la principale préoccupation des Français, selon un dernier sondage Elabe Opinion 2022. Les candidats réagissent à ce nouveau thème central de la campagne et tentent d'attirer les électeurs. Jean-Luc Mélenchon, présent lors de la manifestation à Paris, a proposé de passer le salaire minimum à 1.400 euros net.

La lutte pour le pouvoir d'achat est-elle une obsession française? L'augmentation des salaires des professeurs et des infirmières était-elle insuffisante? La baisse du pouvoir d'achat, s'explique-t-elle par la désindustrialisation du pays?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, décortiquent la situation avec leurs invités David Revault d'Allonnes, rédacteur en chef au JDD, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Pascal Jalabert, éditorialiste politique et spécialiste des territoires, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.