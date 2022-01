Elon Musk offre de l'argent à un ado pour qu'il arrête de stalker les vols de son jet privé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, Protocol

5.000 dollars, c'est le prix estimé par Elon Musk pour sa propre sécurité. Le PDG de Tesla a proposé à un adolescent de 19 ans, Jack Sweeney, de lui verser cette somme pour qu'il cesse de publier sur Twitter les vols de son jet privé. Le milliardaire qui se dit inquiet pour sa sécurité personnelle voudrait que le compte soit supprimé.

@ElonJet est l'un des quinze comptes de suivi de vol créé par Jack Sweeney. Géré par des programmes capables d'analyser les données ADS-B publiques (la plus grande source publique de données de vol non filtrées au monde) et de tweeter à chaque fois qu'un avion décolle ou atterrit, chaque compte suit une personnalité connue du monde de la technologie. Bill Gates et Jeff Bezos en font donc partie. Le plus inquiétant pour le compte chargé de suivre le jet privé d'Elon Musk, c'est qu'il est le plus populaire. Il compte plus de 90.000 abonnés.

Cette situation fait craindre le pire au PDG de Tesla. «Je n'aime pas l'idée d'être abattu par un cinglé», a-t-il déclaré dans sa conversation privée avec Jack Sweeney. C'est alors qu'Elon Musk a proposé à l'adolescent de le payer pour supprimer le compte.

Place au chantage

Au cours des échanges, le milliardaire a demandé au jeune adolescent combien d'argent il récoltait par le biais de ses comptes Twitter. Jack Sweeney lui a répondu une vingtaine de dollars, ce à quoi Elon Musk a réagi immédiatement. Il lui a proposé 5.000 dollars pour supprimer le compte @ElonJet. La réponse de l'étudiant ne manque pas d'audace: «Une chance d'augmenter cela à 50.000 dollars? Ce serait un excellent soutien à l'université et je pourrais m'acheter une voiture, peut-être une Model 3.»

Elon Musk ne devait pas s'attendre à une telle surenchère. Il a alors répondu qu'il prendrait le temps de réfléchir à cette proposition, rapporte Protocol. En attendant, le PDG de SpaceX aurait bloqué Jack Sweeney sur Twitter.