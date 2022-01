À quelle fréquence faut-il remplacer ses baskets?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

De bonnes chaussures de sport sont essentielles, quel que soit le type d'entraînement que vous faites. Avec le temps et en absorbant chaque impact de vos pas sur le sol, vos tennis s'usent. Dans l'idéal, votre paire doit être remplacée lorsqu'elle ne protège plus correctement vos pieds. Techniquement, les baskets sont destinées à une activité physique bien particulière, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes portent la même paire de sneakers pour l'ensemble de leurs activités. Nous faisons bien évidemment référence aux baskets que vous portez au quotidien.

Tous les 500 à 800 kilomètres

À quelle fréquence dois-je acheter de nouvelles baskets? La réponse exacte dépend d'un certain nombre de facteurs. En général, les experts recommandent de remplacer vos sneakers tous les 500 à 800 kilomètres, soit tous les six à huit mois environ. Pour les personnes très actives, ce délai peut se réduire à trois mois.



La fréquence d'utilisation et le type d'activité déterminent l'usure des chaussures. Interrogée par le Huffpost, la docteure Saylee Tulpule, podologue chez Foot and Ankle Specialists, explique qu'une personne qui s'exerce plusieurs fois par semaine en salle de sport devra remplacer ses baskets plus souvent qu'une autre qui se promène tranquillement pendant trente minutes chaque jour. «Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération, comme le matériau de la chaussure, le terrain sur lequel le coureur s'entraîne (tapis de course ou sentier), le poids de la personne et son type de pied (plat ou creux)», argumente la spécialiste.

Reconnaître une paire usée

Même si vous ne comptez pas les kilomètres, certains signes visibles indiquent qu'il est temps d'investir dans une nouvelle paire de baskets. On peut facilement observer l'usure excessive de la semelle extérieure ou encore l'apparition d'un trou au niveau des orteils. Mais un des points essentiels est la flexibilité. Pour tester le manque de rigidité, il suffit de prendre une chaussure et d'essayer de la tordre. «Les chaussures de sport sont conçues pour être flexibles à l'avant-pied, zone d'articulation. Mais attention, si elle commence à fléchir au milieu du pied et au talon, vous avez besoin d'une nouvelle paire», assure la podologue. Les baskets sont censées fournir un soutien à la voûte plantaire. Des pieds douloureux ou endoloris peuvent également être le signe d'une mauvaise qualité de chaussures vous indiquant le besoin de les remplacer.

Pour protéger et pérenniser le bon état de vos tennis, l'idéal serait d'avoir une paire dédiée à chaque activité: la course à pied, le sport en salle, la marche quotidienne. Ainsi, la durée de vie de vos sneakers augmentera et vous préserverez avant tout la santé de vos articulations.