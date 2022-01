En Chine, le film «Fight Club» n'a pas du tout la même fin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

En 1999, David Fincher sort un film qui deviendra incontournable. Si vous n'avez jamais vu Fight Club, attention spoiler. À la fin, le personnage principal, incarné par Edward Norton, tue sa double personnalité Tyler Durden, joué par Brad Pitt. Il regarde ensuite plusieurs bâtiments exploser, ce qui suggère que le plan anarchiste de Tyler Durden de faire tomber le consumérisme est en cours. Mais en Chine, cette fin a été effacée et le message anticapitaliste modifié au profit d'une victoire des forces de l'ordre et de la justice.

Dans la version du film qui vient d'arriver sur le site de streaming chinois Tencent Video, la scène de l'explosion a été supprimée. À la place, un message précise aux téléspectateurs que l'État a réussi à faire échouer le plan de Tyler Durden de destruction du monde. «Grâce à l'indice fourni par Tyler, la police a rapidement compris tout le plan et arrêté tous les criminels, empêchant la bombe d'exploser», indique la légende. Puis il est précisé que le personnage a été envoyé dans un asile psychiatrique pour recevoir des traitements, avant d'en sortir en 2012.

La critique fuse en Chine

La Chine dispose d'un système de censure rigoureux destiné à garantir que tous les programmes télévisés, les drames et les films diffusés au public reflètent ce que le Parti communiste considère comme une esthétique, une moralité et une idéologie correctes. Il n'est pas possible de savoir si Fight Club a été modifié par autocensure ou sur ordre du gouvernement. Tencent Video s'est refusé à tout commentaire.

Selon Vice, une source proche du dossier a déclaré que le film avait été monté par le titulaire des droits d'auteur et approuvé par le gouvernement avant d'être vendu à des sites de streaming. Dans les cinémas chinois, le film n'a pas eu de réelle occasion d'être diffusé hormis durant le Festival international du film de Shanghai. Pour l'heure, on ne sait pas si cette version a été modifiée.

Sur le réseau social chinois Weibo, les critiques des internautes fusent. Sur le site de critiques cinéma Doubane, le film modifié a reçu plus de 740.000 critiques et une note de 9 sur 10. «Cela ne sert à rien de regarder le film sans cette scène», écrit un internaute. Il n'est cependant pas impossible que certaines personnes aient visionné des versions piratées –et donc intégrales– de Fight Club.

En Chine, les films produits localement sont conçus de sorte que l'intrigue, les dialogues et les castings ne soient pas censurés. Les scènes violentes, sexuellement explicites ou subversives n'y trouvent pas leur place et sont de fait supprimées des films étrangers.