Consommation du CBD: à chaque usage, ses avantages

Le CBD à inhaler ou vapoter

Si le CBD, ou cannabidiol, peut se fumer dans une cigarette roulée classique, une façon plus saine de bénéficier de ses bienfaits est de l’inhaler à l’aide d’un vaporisateur. En faisant chauffer le CBD, l’appareil libère ses saveurs et ses principes actifs sans qu’il n’y ait de combustion. Il n’y a donc aucune fumée agressive pour la gorge et les poumons. Sans compter que l’inhalation du CBD permet de profiter de ses effets relaxants quasi-immédiatement.

Le CBD peut s’inhaler sous différentes formes. Il est possible de faire chauffer des fleurs de CBD, de la résine ou encore des cristaux de CBD. La température nécessaire varie en fonction de la matière végétale utilisée.

Le CBD peut aussi se consommer à l’aide d’une cigarette électronique. Dans ce cas, il faudra se procurer un e-liquide de CBD.

Les tisanes à base de CBD

L’infusion est une des façons les plus populaires de consommer le CBD. Elle présente l’avantage de ne nécessiter aucun matériel spécifique. Consommée après le dîner, elle pourra par exemple faciliter l’endormissement. Elle met toutefois un peu plus de temps à faire effet que lors du vapotage ou de l’inhalation.

À noter que l’isolat de CBD (soit la forme la plus concentrée en CBD) peut aussi venir agrémenter une infusion.

L’huile de CBD

Le CBD est aussi connu pour ses propriétés anti-douleur et décontractantes. Consommé sous forme d’huile, Il permet notamment de soulager les douleurs musculaires et articulaires. L’huile de CBD représente ainsi un allié contre certaines maladies chroniques comme l’arthrose ou encore l’endométriose.

Pour bénéficier de ces bienfaits, il est conseillé de prendre une goutte d’huile, de la garder sous la langue pendant une minute, avant de l’avaler. En pénétrant les muqueuses buccales, le CBD aura un effet plus rapide sur l’organisme.

Certains cosmétiques à base d’huile de CBD peuvent aussi s’appliquer sur la peau au niveau des zones douloureuses du corps.

Les gélules de CBD

Si vous souhaitez consommer du CBD en tout discrétion sans avoir son goût et son odeur (assez particuliers) en bouche, pensez aux gélules et aux capsules de cannabidiol. Ce mode d’administration offre aussi l’avantage de bien maîtriser son dosage et d’habituer son corps à une certaine quantité de CBD.

Le cannabidiol mettra cependant un peu plus de temps à agir lorsqu’il est consommé sous cette forme que lorsqu’il pénètre l’organisme par voie sublinguale. Comptez une heure au moins, le temps que la digestion débute.

Les recettes de cuisine au CBD

Le CBD s’invite enfin derrière les fourneaux. Les plus fins gourmets peuvent en effet agrémenter leurs plats ou desserts favoris avec quelques fleurs de CBD émiettées. Il faut cependant veiller à les mélanger à une source de gras qui permettra d’en activer les principes actifs.

La résine, les cristaux ou encore la Wax de CBD pourront aussi être incorporés aux préparations culinaires.

Crédit photo: pexels.com